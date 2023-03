La Copertura della Fibra di TIM a Torino si espande

Torino e TIM hanno una storia comune, non a caso la prima società, SIP, nata nel 1899 era l’acronimo di Società Idroelettrica Piemonte, e dalla metà degli anni ‘20 del secolo scorso, a seguito della fusione con altre aziende del Nord Italia, ha controllato la telefonia di larga parte d’Italia. La stessa Telecom Italia, molto più simile a come la conosciamo oggi, ha visto i natali a luglio del 1994 proprio nel capoluogo piemontese e fino al 2001 proprio Torino rappresentava la sede principale della società.

Un passato in comune, quindi, quello di TIM e di Torino, che nonostante gli ultimi 20 anni “lontani” non è stato intaccato. TIM ha a cuore la città di Torino e non a caso le nuove tecnologie vedono gli albori (anche) all’ombra della Mole Antonelliana.

Tra tali tecnologie sicuramente figura la connessione su tecnologia Fibra FTTH XGS-PON, più comunemente conosciuta come Fibra a 10Gb/s.

Fibra a Torino a 10 Gb/s

Guardando la copertura della Fibra di TIM a Torino notiamo subito come più della metà dei civici fibrati (122 mila) sono su FTTH (67 mila) e di questi oltre 65 mila sono su tecnologia a 10 Gb/s.

Una copertura incredibile e che porta Torino a essere tra le città italiane con il maggior rapporto tra fibrati e connessioni a 10 Gb/s.

Inoltre proprio Torino conoscerà una grande espansione, con un aumento di 1.278 civici coperti da Fibra FTTH (Fibra fino in casa).

Se aggiungiamo che i restanti fibrati sono coperti da FTTC (fibra fino al cabinet in strada e quindi in casa con rame) e che il numero è di 55.235 civici, ci rendiamo presto conto che la copertura di TIM sfiora il 100% degli immobili del comune.

Copertura Fibra nella provincia di Torino

Ma TIM non sta estendendo la copertura della Fibra solo nel comune di Torino ma anche nella provincia omonima.

Giusto per fare qualche esempio, nel comune di Rosta, nella bassa valle di Susa, il numero di fibrati è appena aumentato del 50%.

A Volpiano invece i lavori appena conclusi portano a un’espansione del 10%, a Castiglione Torinese sono pianificati lavori per portare l’FTTH, oltre a un’espansione dell’FTTC di oltre il 12%.

A Trofarello il numero di FTTC è appena aumentato di poco più del 5%, ma sono pianificati lavori che raddoppieranno l’FTTH.

Questi sono solo alcuni esempi, tra quelli a più alto tasso di crescita, perché espansioni sono previste anche a Chieri, Moncalieri, Nichelino, Settimo Torinese, Venaria Reale e San Benigno Canavese.

Offerte per la Fibra di TIM

Espansioni della Fibra e nuove tecnologie potrebbero suonare alle orecchie di qualcuno come qualcosa di costoso, ma in realtà non è così. Infatti, dando un’occhiata alle offerte di TIM perla Casa ci si rende conto subito come i prezzi, negli ultimi anni, anche grazie alla concorrenza agguerrita, sono fortemente diminuiti rispetto a quelli di qualche anno fa.

Giusto per fare qualche esempio di offerta TIM, a € 21,90 è possibile collegarsi alla Fibra, fino a 2,5 Gb/s con l’offerta TIM WiFi Special Young, dedicata ai più giovani che lasciano il nido familiare per andare a vivere da soli.

Perle connessioni classiche si parte da € 24,90 / mese, con la promozione TIM Premium Base e chi volesse avere la connessione a 10 Gb/s dovrà spendere € 39,90 / mese, ma può applicare una serie di sconti che portano l’offerta a un costo molto più basso.