TMS Network (TMSN) supererà Conflux (CFX) e Litecoin (LTC) nella prossima grande ondata di criptovalute?

Per trarre profitto dall'imminente mercato rialzista, gli investitori devono fare scelte intelligenti ora che la situazione del mercato è ancora relativamente scarsa dopo l'inverno delle criptovalute. Monete come Conflux (CFX) e Litecoin (LTC) stanno iniziando ad alzare le mani e a creare profitti per l'anno prossimo, e TMS Network (TMSN) sta attirando gli investitori con la sua seconda fase di prevendita.

Conflux (CFX) - Crescita con il sostegno del governo cinese

Il fornitore di blockchain layer-1 Conflux (CFX) è degno di nota per la sua particolare attenzione al mercato cinese. Conflux (CFX) è stato fondato da un team di professori della Tsinghua University di Pechino, una delle più prestigiose della Cina. Di conseguenza, il team di Conflux (CFX) ha forti legami con la community cinese della blockchain e si è impegnato attivamente per promuovere l'adozione di tale tecnologia in Cina.

Conflux (CFX) è sostenuto dal governo cinese, con lo State Key Laboratory of Information Security della Tsinghua University che finanzia il progetto.

Questo focus sul mercato cinese ha aiutato Conflux (CFX) a farsi strada in una regione in cui l'adozione della blockchain sta crescendo rapidamente. Fornendo una piattaforma blockchain veloce, sicura e decentralizzata, adattata alle esigenze del mercato cinese, Conflux (CFX) ha il potenziale per diventare una piattaforma blockchain leader nella regione e oltre.

Litecoin (LTC) - “Come argento rispetto all'oro del Bitcoin”

Creato nel 2011 da un ex ingegnere di Google, il Litecoin (LTC) è stato concepito per essere un'opzione più veloce ed economica del Bitcoin. Il lignaggio di Litecoin (LTC) è dimostrato dall'uso di versioni modificate dell'architettura di Bitcoin, che lo rendono uguale alla forza di Bitcoin ma più veloce nell'esecuzione.

Una delle caratteristiche principali che rendono Litecoin (LTC) unico nel suo genere è la velocità di generazione dei blocchi, circa quattro volte superiore a quella del Bitcoin. Ciò consente una conferma più rapida delle transazioni, rendendo Litecoin (LTC) un sistema di pagamento più efficiente. Inoltre, Litecoin (LTC) utilizza un algoritmo di hashing diverso, chiamato Scrypt, che richiede più memoria e aiuta a prevenire la centralizzazione del mining.

Un'altra caratteristica importante di Litecoin (LTC) è il suo impegno a essere una rete decentralizzata e open-source. Come il Bitcoin, Litecoin (LTC) si basa su una blockchain decentralizzata gestita da una rete di nodi in tutto il mondo. Ciò garantisce che la rete sia sicura e trasparente e che nessuna singola entità controlli il sistema.

TMS Network (TMSN) – Gli utilizzatori iniziali segnalano elevate aspettative di profitto

Il nuovo exchange decentralizzato TMS Network (TMSN) cerca di anticipare la curva. Basato su Ethereum per garantire assoluta decentralizzazione, sicurezza e trasparenza, TMS Network (TMSN) è l'exchange che gli investitori stavano aspettando da anni. Prima nel suo genere, TMS Network (TMSN) consente ai trader di accedere ad asset finanziari tradizionali come CFD, azioni e FX in un mondo crittografico.

Il potenziale di TMS Network (TMSN) risiede nei suoi servizi premium e nelle sue risorse educative e valorizza l'impegno di TMS Network (TMSN) nell'educazione degli investitori, assicurando che coloro che fanno trading sulla piattaforma abbiano i migliori strumenti di trading ed educativi disponibili.

TMS Network (TMSN) sta già facendo scalpore tra gli investitori che ne vedono l'enorme potenziale di crescita: i primi utilizzatori hanno già acquistato più di mezzo milione di dollari di token TMS Network (TMSN) nella prima fase di presale.

Ora, nella seconda fase, TMS Network (TMSN) offre agli investitori la possibilità di acquistare a 0,025 dollari.

