Nichelino, lo Sportello al Lavoro fa incontrare aziende e giovani in cerca di occupazione

In un momento economico delicato, uno strumento in più per far incontrare, sul territorio, domanda e offerta. E' questo l'obiettivo dello Sportello al Lavoro (SAL), il nuovo servizio offerto dall’Engim di Nichelino.

Migliorare e accrescere le competenze

L'ufficio, trasferito dalla vicina Moncallieri, è uno sportello accreditato dalla Regione Piemonte e offre attività in collaborazione con il Centro per l’Impiego. I giovani, una volta registrati, soprattutto i percettori di reddito di cittadinanza e di Naspi, possono seguire dei percorsi di formazione professionale gratuiti finanziati dal progetto GOL, per rafforzare le proprie competenze. Se invece sono già formati a sufficienza, vengono chiamati direttamente ai colloqui, con le aziende presenti nella banca dati dello sportello.

Possibilità di colloqui con le aziende

“L’obiettivo è aumentare la sinergia tra il mondo del lavoro e i nostri corsi di formazione - ha spiegato Costantino Sanfilippo, direttore di Emgim Nichelino - In questo modo siamo in grado di offrire alle aziende non solo di Nichelino ma di tutto il territorio della zona sud di Torino un pacchetto più completo, che va dai corsi di apprendistato alla formazione all’orientamento”.

"In un periodo in cui è difficile, soprattutto per i più giovani, riuscire a trovare lavoro, diventa fondamentale investire nella creazione di un progetto in grado di fornire una maggiore conoscenza delle opportunità del territorio e una transizione soddisfacente nel mondo del lavoro", ha spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.