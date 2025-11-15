Nichelino, arriva la carta "Dedicata a te" per alimentari e beni di prima necessità

Per molte famiglie famiglie sarà una sorta di regalo di Natale anticipato. A Nichelino sono circa 450 i nuclei che potranno beneficiare della carta “Dedicata a Te” che consente di spendere 500 euro nei negozi convenzionati per acquistare alimentari e beni di prima necessità.

Primo pagamento entro il 16 dicembre

L’elenco dei beneficiari è stato individuato dall’Inps, ora l’Ufficio Welfare del Comune provvederà a comunicare a ciascuna famiglia, via posta ordinaria, l’assegnazione della carta e le modalità di ritiro presso gli uffici postali. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio, le somme dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Le carte vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio e le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia stato confermato nelle nuove liste (la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non titolari negli anni passati, oppure nel caso di smarrimento).

Favorire anche il commercio di vicinato

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso solo presso gli esercizi convenzionati. Un modo anche per rafforzare il legame con i negozi del territorio e favorire il commercio di vicinato.