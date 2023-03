Cirio e Lo Russo scrivono ai vertici Rai: "Preoccupati dai tagli: aspettiamo un incontro da 3 mesi e mezzo"

Dopo i sindacati, la Rai di Roma "snobba" anche il Comune di Torino e la Regione Piemonte. Dopo tre mesi e mezzo di attesa senza risposta , oggi il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio hanno scritto una lettera all'amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes , esprimendo le loro preoccupazioni e per chiedere un incontro sul futuro dei siti torinesi. La situazione più critica è quella del Centro di Produzione di via Verdi. Se fino a dieci anni fa qui vi lavoravano circa 600 persone, ad ottobre 2022 erano appena 299 . Tutto personale altamente qualificato, dagli scenografi, ai montatori, ai costumisti e truccatori.

Criticità per via Cavalli e corso Giambone

Uomini e donne che negli ultimi mesi sono stati spostati "di forza" a Milano e Roma: l'ultimo caso in ordine di tempo riguarda la trasmissione "Stasera c'è Cattelan". Le riprese di quest'ultima sono iniziate a settembre a Torino, ma da gennaio 2023 tutto è stato trasferito nel capoluogo lombardo, lavoratori compresi. Criticità, come rilevano Lo Russo e Cirio, anche "per gli uffici in locazione in via Cavalli, nonché incertezza sui locali di corso Giambone".