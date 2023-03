Sanità, Dario Mazzucco direttore della struttura di Gastroenterologia dell’AslTo3

A partire dal mese di marzo 2023, Dario Mazzucco è il direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’AslTo3.

Già Responsabile dal gennaio del 2017 della Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva diventa ora il Direttore della Struttura Complessa che negli ultimi anni si è rafforzata aumentando l’articolazione e l’offerta di servizi alla popolazione.

Dario Mazzucco è molto impegnato per l’AslTo3 nella campagna di screening oncologici, oltre a tutti i diversi aspetti clinici per la cura dei pazienti in carico ai servizi di gastroenterologia. In particolare, l’AslTo3 è prima in Piemonte per minor tempo di attesa fra l’esame del sangue occulto fecale (primo step dello screening oncologico) e la colonscopia, seconda indagine di approfondimento, quando necessario.

Negli ultimi anni la gastroenterologia dell’Asl ha aumentato l’offerta di attività cliniche strumentali per la popolazione, grazie anche alla crescita professionale degli specialisti presenti: oggi la struttura complessa di gastroenterologia è composta da sei medici ospedalieri e due specialisti ambulatoriali che collaborano in sinergia stretta con il reparto.

“La nomina di Dario Mazzucco – commenta Franca Dall’Occo, Direttore generale dell’AslTo3 – già da tempo operativamente punto di riferimento per la gastroenterologia del Ospedale di Rivoli è il segnale, e ultimo passo in ordine di tempo, del processo di rinforzo e consolidamento che questa direzione ha voluto dare alla gastroenterologia, non solo per l’Ospedale di Rivoli ma per il territorio dell’Asl”.

L’Ospedale di Rivoli è Centro Hub per attività di gastroenterologia interventistica endoscopica (ERCP), ecoendoscopia, e procedure diagnostiche e operative di routine (gastroscopie, colonscopie con eventuale asportazione di polipi), oltre che per le urgenze.

Il reparto di gastroenterologia di Rivoli ricovera circa 250 pazienti all’anno per patologie complesse. Sempre all’interno dell’Ospedale hanno sede un’attività ambulatoriale ultraspecialistica per patologie ad alta complessità clinica come le malattie infiammatorie croniche intestinali (M.I.C.I), le malattie del pancreas e del fegato; un’attività di ecografia clinica gastroenterologica, entrambe attività rivolte a pazienti ricoverati ed esterni.

Sul territorio sono presenti sedi per attività ambulatoriale di visite gastroenterologiche generali a Rivoli e Venaria, con un volume di attività complessiva, nell’anno 2022, di oltre 10 mila procedure. A Venaria, presso il Polo sanitario di via Don Sapino, esiste un servizio di endoscopia digestiva con due nuove sale endoscopiche per lo screening e attività ambulatoriale di primo livello.

Presso l’Ospedale di Susa è stato recentemente attivato (2021) un ambulatorio di endoscopia digestiva specificamente dedicato allo screening di prevenzione serena del tumore del colon retto per i pazienti del Distretto Valsusa Valsangone.

L’Ospedale di Pinerolo è dotato di un servizio ambulatoriale di endoscopia digestiva di lunga tradizione per attività di routine e operativa.