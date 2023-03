Derby Lazio-Roma, Mourinho nel mirino dei biancocelesti: cosa aveva detto

(Adnkronos) - La Lazio punge José Mourinho dopo la vittoria per 1-0 nel derby contro la Roma. Il tecnico portoghese, squalificato e assente nella stracittadina, dopo l'eliminazione della Lazio alla Conference League aveva ironizzato sui cugini, già 'retrocessi' dall'Europa League: "Non ci sarà una terza competizione europea, giusto?", la battuta dello Special One. Ora, dopo il derby, la Lazio si 'vendica'.

"Ho sognato un esordio così nei derby. E' un passo importante perché è uno scontro diretto, li abbiamo vinti entrambi, non credo ci sia anche il terzo per la Roma no? Ora festeggiamo e ci godiamo la sosta. Noi preferiamo parlare dopo il campo, non prima. Eravamo già carichi, poi abbiamo letto quella frase ed è stato un motivo in più per vincere", dice il capitano biancoceleste Alessio Romagnoli.

Il derby è stato seguito, come spesso accade, da tensioni. "Che cosa è successo nel tunnel? Il problema è che quando si parla prima di una partita e poi si perde bisogna stare zitti, loro hanno parlato troppo come fanno sempre. Non hanno giocato un derby, sono venuti solo a parlare e provocare", le parole di Luis Alberto a Dazn. "Siamo stati abbastanza bravi noi. Abbiamo vinto, questo è l'importante. Dovevamo vincere questa partita, era il momento di fare quel salto. Adesso sono usciti, a loro piace tanto lo spettacolo che hanno fatto in panchina e hanno continuato ancora adesso. Se sono tranquillo? Ora sto pensando solo ad andare a cena con la mia famiglia e a bere un bicchiere di vino".

Glissa il tecnico Maurizio Sarri. "Le parole di Mourinho? Io sinceramente non so neanche cosa abbia detto Mourinho, non mi metto a leggere queste cose, abbiamo visto molti filmati della Roma".