Volpiano, inaugurate le panchine della legalità nella Giornata in ricordo delle vittime di mafia

Martedì 21 marzo a Volpiano è stata celebrata la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con l’inaugurazione delle «panchine della legalità» in piazza San Michele, realizzate dalle ragazze e dai ragazzi della scuola «Dante Alighieri»; il progetto, sviluppato dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Volpiano, si pone l’obiettivo di «elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili a partire dalla consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette». Dopo l’inaugurazione delle «panchine della legalità», in municipio si è svolto il «Miglio della legalità» con gli alunni delle scuole elementari di Volpiano.

Commenta il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli: «L’inaugurazione di queste panchine rappresenta il completamento di un importante progetto realizzato insieme alla scuola, nel quale abbiamo creduto molto e che ha arricchito non soltanto gli studenti ma anche noi amministratori, chiamandoci a partecipare a diversi incontri durante l’anno scolastico e ad altre iniziative, tra le quali una significativa trasferta in Sicilia, a Capaci e Caccamo; come Comune siamo costantemente impegnati a promuovere la legalità e le iniziative contro le mafie, e pertanto siamo molto soddisfatti di questo progetto e ci piacerebbe con la scuola riproporlo o comunque svilupparlo ulteriormente».