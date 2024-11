Edilizia scolastica, arrivano nuovi fondi: coinvolte anche le città di Venaria e Loranzè

Nuovi fondi dalla Regione per l'edilizia scolastica, anche in provincia di Torino

Nell’ambito del bando regionale per finanziare piccoli interventi urgenti imprevisti e imprevedibili, la Regione ha finora assegnato risorse per 656.500 euro. E tra i Comuni coinvolti ci sono anche Venaria e Loranzè, in provincia di Torino. Sono pianificati interventi nell’edificio della scuola primaria “Rigola” e la copertura e bonifica nell’aula al piano terra della scuola primaria. Nel primo caso l'importo è di 56.500 euro, mentre nel secondo di centomila, la stessa cifra che va anche al Comune di Vercelli, di Borgo San Dalmazzo (CN), di Montafia (AT), all’Unione Montana Valle Stura per interventi nel Comune di Roccasparvera (CN) e al Comune di Casalino (NO).

Il bando

Grazie a una delibera approvata lo scorso maggio, la giunta regionale ha definito per il 2024 una misura a sportello per assegnare tempestivamente agli enti locali contributi sufficienti per piccoli interventi di edilizia scolastica, resisi necessari in seguito a eventi che hanno compromesso l’agibilità degli edifici, approvando anche le linee generali per la concessione di contributi.

Chiorino: “L’edilizia scolastica è una priorità assoluta”

"Garantire scuole sicure e funzionali è una priorità assoluta per la Regione Piemonte. Gli interventi di edilizia scolastica rappresentano un investimento strategico nel futuro dei nostri giovani, assicurando loro spazi adeguati e sicuri per crescere, imparare e sviluppare i propri talenti. Con queste nuove risorse, vogliamo rispondere con rapidità e concretezza alle esigenze dei territori, supportando i Comuni nel garantire la sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto in caso di eventi imprevisti che possono compromettere l’agibilità degli spazi. È fondamentale che tutti i nostri studenti e tutto il personale scolastico possano vivere il tempo della scuola in un ambiente protetto, stimolante e accogliente. La Regione continua a impegnarsi affinché ogni intervento, grande o piccolo, contribuisca a migliorare la qualità della vita scolastica, consapevoli che l’istruzione passa anche dalla qualità delle strutture in cui si svolge” dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.