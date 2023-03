Il ministro Zangrillo a Settimo Torinese: "Con la rivoluzione digitale miglioriamo i servizi per cittadini e imprese" [FOTO]

Nuova visita a Settimo Torinese del ministro Paolo Zangrillo: il titolare del dicastero per la pubblica amministrazioen del governo guidato da Giorgia Meloni è stato infatti ospite della Sala Levi, dove ha incontrato esponenti locali del centrodestra, rappresentanti delle istituzioni (in primis la sindaca, Elena Piastra) e il pubblico che ha preso posto in platea.



Prima i complimenti per ciò che ha potuto visitare proprio con la prima cittadina ("i complimenti di fronte a un buon lavoro vanno oltre il colore politico", ha detto). Quindi il punto della situazione. "Mi piace molto l'idea di incontrare gli amministratori dei territori, anche per raccontare ciò che stiamo facendo in questi primi mesi alla guida del ministero - ha detto il ministro Zangrillo -: un ministero che rappresena anche il più grande datore di lavoro italiano. La pubblica amministrazione è una macchina essenziale per il funzionamento dello Stato, ma spesso maltrattata e trascurata negli ultimi anni".



"La situazione che abbiamo ereditato è piuttosto complicata - aggiunge -: la crisi finanziaria dal 2008 in poi ha portato i Paesi con la situazione più critica per debito pubblico a fare dei tagli. E noi, che siamo uno dei Paesi più esposti, abbiamo risparmiato dove era possibile, innanzitutto bloccando il turn over. E da 3,56 milioni di dipendenti si sono persi oltre 350mila dipendenti in dieci anni".



Un periodo storico su cui incidono anche i mutamenti globali a livello di innovazione e progresso. "La trasformazione digitale significa ripensare i meccanismi di funzionamento dell'organizzazione - ha concluso Zangrillo -: bisogna dotarli di quelli strumenti che servono per lavorare meglio, quindi ripensando il modo di lavorare per garantire risposte adeguate a cittadini e imprese, che sono gli utenti".