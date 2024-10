Lancio di bottiglie e cestini, ennesima rissa al Giardino Madre Teresa

Il Giardino Madre Teresa di Calcutta diventa di nuovo teatro di violenza. Intorno alle 13.30 - nell'area verde di Aurora - è scoppiata l'ennesima rissa con lancio di bottiglie e altri oggetti, come bastoni e cestini. A denunciare l'ennesimo caso è la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi , che commenta: " Da sempre dico che le tante bottiglie di vetro diventano armi pericolose, sia per le persone che per i cani che transitano in quel luogo " .

" Tutto però - commenta Alessi - viene vanificato se non si rende “vivibile”, non solo a parole ma con i fatti, questo bel tratto di verde a pochi passi dal centro ".

L'esponente del partito della Meloni ha più volte sollecitato in passato l'amministrazione di Torino. Ora l'idea è di chiedere un incontro con il neo Questore Paolo Sirna " perché questa situazione non è più né tollerabile né accettabile ".

"Dai balconi - rincara Alessi - i residenti ogni giorno continuano vedere di tutto, compresa la vendita di droghe e a volte il loro consumo. Bivacchi, risse quotidiane, persone che si fanno il bidet alla fontanella sotto gli occhi di tutti e tanto altro".

Parole condivise dalla collega della Lega Daniela Rodia, che incalza: "Non è più possibile rimanere inermi davanti a risse così violente che mettono in pericolo anche i bambini che, in quel giardino, provano ad avere il loro piccolo angolo di svago. Due contesti che non possono e non devono coesistere".

"È ora di trovare - aggiunge - una soluzione: l'Amministrazione non può continuare a non vedere e, se vede, fa finta di non sentire" .