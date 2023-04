Cantieri e lavori stradali che cambieranno la viabilità la prossima settimana

sta effettuando dei lavori in via Vincenzo Lancia da corso Trapani a piazza Robilant e in via Paolo Braccini da piazza Robilant a corso Lione. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della carreggiata e dei marciapiedi. Fine lavori 15 aprile ; In via Cirio da via Robassomero a strada del Fortino e via Cirié da via Cigna a via Cirio e via Pesaro da corso Principe Oddone a via Cirio per la manutenzione straordinaria della carreggiata e dei marciapiedi Fine lavori 30 giugno ; Lavori di risistemazione di via Botticelli nel tratto compreso tra Piazza Derna e l’incrocio con via Basse di Stura con parziale restringimento della carreggiata nord di via Botticelli per 500 metri. In direzione est dall’incrocio con strada Basse di Stura e con lo spostamento della corsia direzione ovest nella carreggiata sud. Fine lavori 28 aprile.

sta effettuando dei lavori in via Cassini con divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata da via Fratelli Carle a via Vespucci; in via Torricelli da via Piazzi a corso Galileo Ferraris e via Caboto da via Piazzi a corso Galileo Ferraris; in via Cassini da via Torricelli a via Caboto (lato ovest). Fine lavori 29 aprile. Lavori in corso Vittorio Emanuele II (da corso Ferrucci a corso Racconigi nella carreggiata centrale) e in via Beaulard (da via Frejus a corso Francia). Fine lavori 29 aprile.

Smat

sta effettuando dei lavori in via Madama Cristina con chiusura al transito veicolare nel ramo ovest in asse con via Belfiore da via Monti al civico 94 bis e del ramo di via Madama Cristina; Chiusura al traffico veicolare in via Osasco da via Rivalta a via Millio, via Braccini, via Borg Pisani, via Trinità, via Bossolasco e corso Peschiera controviale sud. Fine lavori 21 aprile; Interventi per la sostituzioni

dell’acquedotto nel tratto del controviale di via San Gabriele da Gorizia e corso Giambone. Fine lavori 31 maggio; Lavori in corso Vittorio Emanuele II (civici pari) controviale nord a partire da 50 metri prima di corso Ferrucci per 20 metri circa in direzione piazza Adriano. Fine lavori il 23 giugno; Lavori in due fasi in via Rubiana. Nella prima gli interventi riguarderanno via Rubiana da corso Francia a via Lera. Nella seconda da via Lera a via Bardonecchia. Fine lavori 21 aprile; In via Bidone da via Madama Cristina a via Ormea. Durante questa fase i residenti e gli addetti alle attività economiche presenti potranno, se possibile, accedere ai passi carrai o effettuare lo scarico/carico merci con accesso da via Madama Cristina o da via Ormea a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, percorrendo via Bidone nei due sensi di marcia. Nella seconda fase i lavori saranno effettuati in via Bidone da via Ormea a via Pietro Giuria. Fine lavori 26 maggio.