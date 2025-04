Parcheggi zona Tribunale: dal 1° giugno, al via la sperimentazione con abbonamenti agevolati per residenti e dimoranti

Residenti e dimoranti nelle zone intorno al Palagiustizia potranno usufruire di abbonamenti agevolati nei parcheggi Bixio e Palagiustizia, mentre per il parcheggio Lancia vengono prorogate le facilitazioni esistenti. La delibera che istituisce la nuova tariffazione, il cui avvio è previsto entro il 1° giugno e sarà applicata in via sperimentale per un anno, è stata approvata dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

Chi sottoscriverà il nuovo titolo potrà parcheggiare la propria auto nelle strutture sopra indicate – tutte all’interno della Circoscrizione 3 - tra le 15.00 e le 9.00 del giorno seguente, dal lunedì al venerdì, e per l’intera giornata il sabato e nei festivi. Per uniformarlo a quello degli altri due, l’orario di validità dell’abbonamento per il parcheggio Lancia è stato esteso anticipando la possibilità di accesso alle 15.00 (dalle 16.30) mantenendo invariato il costo mensile: 55 euro (140 euro il trimestrale) per i residenti e 75 euro (195 euro) per i dimoranti, lo stesso previsto per Bixio e Palagiustizia

I titolari dell’abbonamento agevolati nei parcheggi Bixio e Palagiustizia potranno inoltre utilizzare la linea ‘STAR’ gratuitamente come già previsto per il parcheggio Fontanesi, nella circoscrizione 7, e in futuro per ulteriori parcheggi posti a corona del centro.

“Con il provvedimento si intende agevolare l'intermodalità, offrendo agli automobilisti la possibilità di parcheggiare presso gli hub Palagiustizia e Bixio e e di utilizzare gratuitamente le linee STAR per tutta la durata della sosta, rendendo gli spostamenti in città più agevoli e vantaggiosi e insieme porporre una soluzione alle difficoltà incontrate da residenti e dimoranti a sostare con le proprie auto in un’area congestionata”, spiega l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.