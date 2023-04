“La campagna tra i banchi”, torna con il volume 2 l'iniziativa di Coldiretti dedicata alle scuole

“ Un nuovo percorso per dare continuità al primo materiale che era stato pensato su frutta e verdura e che si è rivelato di grande supporto e valenza per l’attività didattica tutt’ora in essere nelle scuole, soprattutto primarie, del Piemonte sulla scia del progetto Educazione alla Campagna Amica di Donne Impresa Coldiretti – spiega Silvia Beccaria responsabile Donne Impresa Coldiretti Piemonte – Una raccolta di schede immediate, ricche di contenu ti che sanno accattivare, utili, oltre che agli insegnanti, alle nostre fattorie didattiche che restano un punto di riferimento importante per affiancare l’attività degli istituti scolastici del nostro territorio ”.

“L’obiettivo è quello di valorizzare le principali filiere produttive del nostro Piemonte per far comprendere ai più piccoli che il cibo che trovano sulle loro tavole proviene da un percorso che parte dalla terra, dal campo o dalla stalla e far conoscere loro tutto l’itinerario di quello che è un vero e proprio viaggio: dalla coltivazione-allevamento alla trasformazione, dal confezionamento alla distribuzione – affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale – Allo stesso tempo, attraverso queste schede verrà fatta conoscere la rete di Campagna Amica che offre tante possibilità: dai mercati agli agriturismi, dai punti vendita aziendali alle fattorie didattiche per cui è importante informare i consumatori del domani fin da piccoli. In un momento difficile per l’economia, con lo sconvolgimento dei mercati in atto, la guerra in Ucraina e la necessità di investire sul futuro e sulla sovranità alimentare del Paese, scegliere consapevolmente di acquistare i prodotti del territorio significa anche aiutare l’economia e l’occupazione locale, valorizzando il lavoro delle nostre imprese che preservano la biodiversità e mantengono vive aree rurali altrimenti disabitate”.