Non solo Iveco: Comau fa acquisti e completa il controllo della bergamasca Automha

Nel mondo ex Fiat sono giorni di grandi avvenimenti. Ma se da un lato arriva l'ufficialità della cessione di Iveco agli indiani di Tata, dall'altra la Comau ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Automha e delle sue controllate a livello globale.

L’investimento da parte di Comau rappresenta, si legge in una nota ufficiale, "un ulteriore passo verso la creazione di un polo italiano dell’automazione proiettato verso il futuro e sfrutterà le forti sinergie tra i due marchi per creare valore per clienti e azionisti nei diversi mercati, in tutto il mondo".



L'azienda bergamasca è specializzata in sistemi automatizzati per la logistica di magazzino e l’intralogistica. Questo investimento rappresenta un passo significativo nel percorso di Comau per ampliare le proprie competenze e la presenza sul mercato nel settore in rapida crescita dell’automazione per la logistica e di magazzino. L’operazione è in linea con la strategia di Comau per accelerare la diversificazione verso mercati ad alta crescita, facendo leva sulla base dell’azienda nella robotica industriale, nell’automazione guidata dal digitale e nella tecnologia basata sulla collaborazione uomo-macchina.



Franco Togni manterrà la carica di amministratore delegato, mentre Gianni Togni e Roberta Togni, oltre a proseguire nei loro ruoli attuali, entreranno a far parte del Comitato Esecutivo di Comau per contribuire allo sviluppo di entrambe le aziende. Inoltre, poiché Comau e Automha offrono competenze pienamente complementari, la collaborazione arricchirà reciprocamente il portafoglio di progetti e clienti. “L’acquisizione di Automha rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso la creazione di un polo tecnologico italiano ancora più forte, e per affermare la nostra leadership globale nel settore dell’automazione avanzata. Questa operazione ci consente inoltre di accelerare la nostra crescita in un mercato ad alto potenziale come quello della logistica,” ha dichiarato Pietro Gorlier, amministratore delegato di Comau. “Con Automha abbiamo trovato un partner con competenze ed esperienze complementari che ci permetteranno di offrire soluzioni integrate e scalabili per rispondere alle nuove sfide del mercato e ai bisogni dei clienti in tutto il mondo”.

“Unire le forze con Comau rappresenta un’evoluzione per Automha e apre nuove, entusiasmanti opportunità di crescita e innovazione,” ha aggiunto Franco Togni, fondatore di Automha. “Combinando la nostra profonda conoscenza dell’automazione logistica con la presenza globale, la robotica avanzata e le tecnologie digitali di Comau, avremo a disposizione una piattaforma più solida per crescere, innovare e offrire ancora più valore ai nostri clienti in tutto il mondo”.