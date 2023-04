Arte contemporanea dall’Ucraina: 14 autori in mostra alla Fondazione Amendola

La mostra d’arte ucraina contemporanea dal titolo “Trionfo della Primavera” sarà visitabile presso la sede della Fondazione Giorgio Amendola e dell’Associazione Lucana Carlo Levi (via Tollegno, 52 a Torino) fino al 15 aprile.

“Il concetto di primavera - si legge sul catalogo della mostra, curata da Oksana Filonenko - è per sua natura connesso all’ambito etimologico del risveglio, della rinascita, della voglia di vivere. La primavera, nell’Ucraina del 2023, ha un significato ancora più forte. Molti artisti hanno dovuto interrompere il loro lavoro, molti sono andati a combattere, tanti sono sparsi per il mondo. E la loro arte vive di vita propria.

Come i fiori portati dalle onde del fiume, come i messaggi nelle bottiglie trovati nel mare, come le persone che s’incontrano su un treno e condividono un pezzo di strada, così le opere di questa mostra si sono incrociate durante il loro percorso espositivo e hanno fatto una tappa del viaggio insieme”.