Caso Liguria, Salvini: “Toti fa bene a non dimettersi. Se ogni indagato dovesse farlo, domani l'Italia sarebbe ferma”

Passando dallo Stand della Liguria, durante la sua visita al Salone del libro di Torino, il vicepremier Matteo Salvini ha commentato lo scandalo che ha travolto anche il governatore Giovanni Toti: “La Liguria è una regione che negli ultimi anni ha vissuto un boom positivo di crescita di infrastrutture. Non sono uso commentare nè le inchieste nè la loro tempistica".

"Toti fa bene a non dimettersi"

"Conosco Giovanni Toti come una persona perbene. Genova e la Liguria con la ricostruzione del ponte Morandi hanno dato esempio all’Italia di come si possono fare le cose bene e in fretta e spero tutto si riveli privo di fondamento - ha aggiunto Salvini - Toti fa bene a non dimettersi, perché se qualunque indagato dovesse dimettersi domani c’è l’Italia intera ferma".