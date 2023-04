Al via il cantiere di via Po: operai al lavoro su gas e fogne. Auto e bus continueranno a passare [FOTO]

Al via i lavori alla pavimentazione di via Po

Al via questa mattina il primo cantiere su via Po. Sono ufficialmente iniziati, nelle scorse ore, gli interventi che coinvolgeranno l'asse di collegamento tra piazza Castello e piazza Vittorio per 20 mesi. 650 metri dove fino a novembre 2024 si concentreranno lavori su rete elettrica, acquedotto, fognatura, semafori, viabilità e sui binari del tram, per i quali l'ultimo intervento di manutenzione straordinaria risale agli anni ’80 e che, nel tratto tra le piazze Vittorio e Castello, verranno interamente sostituiti.

A segnare il debutto è Italgas: questa mattina gli operai sono al lavoro nel tratto tra piazza Castello e via Carlo Alberto con un braccio meccanico per sollevare le lose, raggiungendo così le tubazioni. Chi arriva da via Pietro Micca in direzione Gran Madre può vedere i cartelli che avvisano dei lavori.

Al via con luce e gas

Il cantiere sarà suddiviso in quattro fasi. In questa prima parte, fino ad ottobre 2023, opereranno principalmente Smat e Ireti per il rifacimento degli impianti dell’acquedotto e di distribuzione dell’energia elettrica. Gtt sarà impegnata unicamente sull’incrocio tra le vie Po e Rossini, con cantieri di piccola dimensione per il rifacimento del manto stradale. Via Po sarà sempre aperta al traffico nei due sensi di marcia e i posti auto cancellati solo attorno all'area di cantiere.

I tempi

Da novembre 2023 a fine aprile 2024 è il momento in cui entra in campo il cantiere Gtt per la sostituzione dei binari. Sarà operativo dapprima nel tratto da via Delle Rosine a via Giulia di Barolo/Plana, e successivamente si estenderà sino a via Rossini. Da aprile 2024 a fine settembre 2024 il cantiere tranviario viene avviato prima da via Rossini fino a via Bogino, per poi essere esteso sino all’imbocco di piazza Castello. Verrà eliminato il blocco “salvagente” della fermata Carlo Alberto, non più utilizzata. Da ottobre a novembre 2024 verrà ripristinata la nuova carreggiata anche nel tratto tra via Rossini e piazza Castello.

No di Sinistra Ecologista all'asfalto

I lavori prevedono poi la sostituzione, nella parte centrale, delle storiche lose di pietra con l'asfalto. Un intervento che non piace a Sinistra Ecologista, che per voce del coordinatore all'Ambiente della Circoscrizione 1 Samuele Stefanuto spiega: "Siamo perplessi rispetto a questa ipotesi: va nella direzione opposta rispetto alle linee guida internazionali sull’adattamento al cambiamento climatico in ambito urbano, che raccomandano l’adozione di pavimentazioni in materiali con maggiore capacità di riflettere le radiazioni solari".

"Infatti, l’asfalto scuro - aggiungono le consigliere comunali di Sinistra Ecologista - è il materiale che più contribuisce ad accentuare l’effetto ‘isole di calore’ nei mesi estivi" .

"Per questo chiediamo di rivalutare i materiali per la pavimentazione della via, tenendo in maggiore considerazione gli obiettivi di resilienza climatica" concludono.