Extinction Rebellion, attiviste in presidio vestite da Minions davanti al Consiglio regionale: "Nulla per il clima"

Presidio di attiviste di Extinction Rebellion, questa mattina, davanti a Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale del Piemonte che nelle prossime ore voterà il bilancio 2023-2025.

Le manifestanti, vestite da Minions hanno seguito alcuni consiglieri fino all'entrata del Consiglio, suonando simbolicamente delle campanelle.

"Nessun finanziamento strutturale per contrastare la crisi climatica. Numerosi invece i finanziamenti alle associazioni anti abortiste", hanno detto all'Ansa le attiviste di Extinction Rebellion. "Denunciamo l'assenza di misure regionali volte a contrastare gli effetti della crisi ecoclimatica che stanno ormai colpendo il Piemonte e l'Italia intera. Il bilancio che verrà approvato non prevede nessun finanziamento strutturale per contrastare questa crisi, confermando ancora una volta la direzione di questo governo regionale".

Dalla parte dei manifestanti si è schierato il Consigliere regionale del Pd Diego Sarno: “Ritengo che, ancora una volta, questa maggioranza abbia dimostrato il proprio disinteresse per i problemi ambientali negandoli e abbia dato uno schiaffo ai tanti ragazzi che si adoperano per denunciare un’emergenza che richiederebbe almeno un piano di comunicazione analogo a quello utilizzato per l'emergenza Covid. Il nostro Pianeta sta morendo e non esiste un piano B, non esiste un’altra strada, ma, invece di fare la propria parte, la Giunta di destra procede, ignorando ogni appello, come se l’emergenza non esistesse!".