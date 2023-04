TMS Network (TMSN) trionfa: Ethereum Classic (ETC) e Polygon (MATIC) alle prese con l'aumento del prezzo dei token

Il dramma che si sta consumando nello spazio delle criptovalute ha fatto perdere terreno a molti progetti negli ultimi anni. Di conseguenza, i token a più alta capitalizzazione di mercato come Ethereum Classic (ETC) e Polygon (MATIC) sono crollati significativamente rispetto al loro ATH. Al contrario, TMS Network (TMSN) ha registrato un notevole successo, con un'impennata del 1600% nella seconda fase della sua prevendita. La piattaforma di trading decentralizzata e avanzata di TMS Network (TMSN) ha suscitato l'interesse degli investitori, lasciando Ethereum Classic (ETC) e Polygon (MATIC) alle prese con il suo successo.

http://tmsnetwork.io/

TVL sale in mezzo al nuovo interesse per gli NFT di Ethereum Classic (ETC)

Le catene di Ethereum Classic (ETC) hanno fatto un giro sulle montagne russe ultimamente, mentre il TVL mostra guadagni impressionanti dal minimo annuale del 2022. A differenza di Ethereum, Ethereum Classic (ETC) è considerata la versione più originale che ha gestito con successo i problemi di decentralizzazione di Ethereum. Sebbene sia caduta in disgrazia dopo l'hacking di DAO nel 2016, molti continuano a preferire la piattaforma come catena di contratti intelligenti preferita.

Recentemente, Ethereum Classic (ETC) ha visto un'impennata del TVL dopo essere salito a 269.000 dollari, alimentato da un maggiore utilizzo del DEX. Nel frattempo, gli NFT di Ethereum Classic (ETC) sono tornati sulla scena dopo aver registrato un'impennata della domanda la scorsa settimana. Di conseguenza, il token Ethereum Classic (ETC) è salito di oltre il 7%, raggiungendo l'impressionante cifra di 21,80 dollari. Tuttavia, fatica a eguagliare i guadagni senza precedenti di TMS Network (TMSN), dopo essere crollato dell'88% al di sotto del prezzo ATH di 176,16 dollari da maggio 2021.

Polygon (MATIC) sull'orlo di una correzione ribassista

Polygon (MATIC) è un altro token che sta lottando per mantenere la sua posizione in mezzo a una forte spinta ribassista, mentre TMS Network (TMSN) prevale nella sua fase di prevendita in corso. Lanciato come soluzione di secondo livello, Polygon (MATIC) ha rivoluzionato lo sviluppo di app e la distribuzione di contratti intelligenti sulla catena Ethereum. Utilizza diverse soluzioni di scaling per ottenere transazioni migliori, più efficienti, scalabili, veloci e a basso costo.

Tuttavia, nonostante i numerosi sviluppi e aggiornamenti, Polygon (MATIC) sta ancora vacillando a causa delle conseguenze dell'inverno crittografico del 2022. In quel periodo, Polygon (MATIC) ha perso oltre l'88% del suo valore massimo storico di 2,92 dollari ed è crollata a 0,34 dollari. Nel frattempo, nelle ultime settimane, Polygon (MATIC) ha rallentato il recupero, recuperando solo 0,8 dollari del suo valore in oltre 6 mesi. Sebbene Polygon (MATIC) sia scambiato a 1,17 dollari, a circa il 60% dall'ATH, gli investitori continuano a scaricare il token per le opzioni del Santo Graal nella prevendita di TMS Network (TMSN).

http://tmsnetwork.io/

TMS Network (TMSN) presenta l'hub di trading più avanzato: è il prossimo investimento delle blue chip?

L'accesso inadeguato a più classi di attività, le limitate opzioni di social trading, la mancanza di strumenti di gestione del rischio e la manipolazione dei prezzi: queste e molte altre continuano a essere le maggiori sfide per il trading a livello globale. Tuttavia, TMS Network (TMSN) sta cambiando le regole affrontando queste sfide con la sua piattaforma decentralizzata e le sue funzioni di trading avanzate.

Con la sua infrastruttura basata su token, TMS Network (TMSN) consente ai trader di negoziare facilmente e senza soluzione di continuità gli asset con un solo clic, collegando i loro portafogli. Nel suo nucleo, la piattaforma utilizza la tecnologia blockchain per offrire una negoziazione rapida di contratti intelligenti supportati da STP, comodità di trading, trasparenza, commissioni competitive e reddito passivo condiviso.

L'architettura di TMS Network (TMSN) è stata attentamente progettata per favorire la sicurezza e la scalabilità degli utenti. È dotata di sofisticati strumenti di ricerca e analisi del trading, che facilitano l'incontro tra trader regolari e al dettaglio e trader professionisti e istituzionali.

Conclusioni

Mentre la concorrenza nello spazio del trading è intensa, TMS Network (TMSN) sta rendendo tutto più facile, accessibile e migliore - un motivo per cui Polygon (MATIC) ed Ethereum Classic (ETC) stanno lottando per raggiungere il suo monumentale guadagno nella prevendita. Il suo token nativo, TMSN, costa attualmente 0,08 dollari mentre il guadagno supera il 1600%. Investire in TMS Network (TMSN) è facile ed economico: iscrivetevi alla prevendita e riceverete un bonus del 30%.

Per saperne di più sulla seconda fase di prevendita di TMS Network (TMSN), cliccate sui link sottostanti:

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Sitoweb: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio