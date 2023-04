L'analista di IIF spiega il calo del Bitcoin mentre gli analisti di criptovalute prevedono una pompa di 4.000 volte per Sparklo (SPRK)

Molte delle principali criptovalute sono scese a due cifre questa settimana. Questo crollo generale è il risultato della caduta del Bitcoin (BTC) nel fine settimana.

Nonostante la natura volatile del mercato delle criptovalute, la recente caduta del Bitcoin (BTC) è giunta inaspettata a trader e investitori. Robin Brooks, un esperto economista, ha spiegato le ragioni del crollo. Sebbene la notizia del Bitcoin (BTC) sia di tendenza nel settore delle criptovalute, Sparklo, una nuova piattaforma di investimento in criptovalute, sta facendo altrettanto scalpore, in quanto gli esperti prevedono un massiccio pompaggio verso la fine dell'anno.

L'analista di IIF spiega il calo del Bitcoin

Robin Brooks, capo economista dell'Institute of International Finance (IIF), ha recentemente twittato sul recente calo del valore del Bitcoin, mettendolo in relazione con la politica monetaria aggressiva della Federal Reserve.

Secondo Brooks, l'ipotesi del mercato di un aumento più aggressivo dei tassi di interesse da parte della Fed coincide con il calo del Bitcoin. Ha poi aggiunto che il Bitcoin è "solo un altro asset in bolla" senza valore fondamentale o vantaggi di diversificazione.

In precedenza, l'esperto aveva notato l'apparente mancanza di caratteristiche distintive nell'attività di trading del Bitcoin, sostenendo che le decisioni di politica monetaria della Fed influiscono principalmente sulla fluttuazione del prezzo del Bitcoin. Egli ha affermato che l'impennata delle criptovalute non è dovuta a una "salsa speciale", ma piuttosto a una Fed dovish che promuove asset ad alto beta.

Secondo il ricercatore dell'IIF, il Bitcoin non funge da riserva di valore, né da beneficio di diversificazione o di rendimento. Tuttavia, il valore del Bitcoin è crollato a causa di una svolta inaspettata degli eventi, quando una Fed dovish ha provocato un calo dei rendimenti del Tesoro a 2 anni, una situazione che in teoria avrebbe dovuto portare a un aumento del valore della criptovaluta.

Brooks ha citato questo fatto come esempio della mancanza di significative qualità di diversificazione del Bitcoin, sottolineando lo scenario di "testa o croce" per i possessori di Bitcoin.

Brooks conclude che la criptovaluta dominante è solo un altro asset speculativo senza alcun rendimento o potenziale come riserva di valore, dopo aver osservato che la Federal Reserve è stata un fattore nella diminuzione del Bitcoin.

Gli analisti di criptovalute prevedono per Sparklo (SPRK) una pompa di 4.000x

Nella comunità delle criptovalute si è discusso molto sul potenziale di crescita di Sparklo. Sparklo, invece, ha dimostrato di avere le basi fondamentali per una corsa al rialzo di successo.

Sparklo, una piattaforma finanziaria unica nel suo genere, consente agli utenti di investire in materie prime reali come oro, argento e platino. Attraverso la piattaforma all'avanguardia per i metalli preziosi, gli investitori possono partecipare a NFT frazionati sostenuti da argento, oro e platino. Questa piattaforma promette di trasformare il mercato degli investimenti in metalli preziosi.

Inoltre, la piattaforma offre la sicurezza dell'investimento con una liquidità bloccata per 100 anni, contratti intelligenti controllati dalla rete InterFi e controlli KYC continui.

Vale la pena notare che il prezzo di prevendita del token è di soli 0,015 dollari, il che aumenta il ritorno sull'investimento considerando la crescita prospettica del token. Secondo gli analisti e gli esperti, il valore del token sarà di oltre 4.000 volte entro la fine dell'anno. I primi investitori nel token sono in una posizione ideale per trarre profitto dalla sua traiettoria rialzista.

