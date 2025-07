Piatto doccia in resina per un bagno di tendenza: perché sceglierlo?

Analisi completa dei pro e contro dei piatti doccia in resina per un acquisto consapevole e realmente adatto alle proprie esigenze.

La freneticità della vita e la corsa contro il tempo a cui l’esistenza moderna ci sottopone hanno fatto sì che la doccia oggi sia preferita di gran lunga al bagno in vasca. Lavarsi in doccia in effetti ci consente di rilassarci fisicamente e mentalmente e provvede alla nostra igiene personale in modo più rapido ma allo stesso tempo efficace.

Tra i vari componenti di cui una doccia è formata, senza dubbio il piatto doccia è un elemento fondamentale perché consente di guadagnare spazio e di rendere l’ambiente bagno più luminoso e pratico. Quando ci si trova nella situazione di doverne acquistare uno è importante tenere conto di alcuni criteri come, ad esempio, il materiale con cui esso è realizzato.

Recentemente si sta ampiamente diffondendo la tendenza ad acquistare piatti doccia in resina per una serie di motivi che tra non molto analizzeremo.

Un materiale innovativo: la resina

In ambito architettonico con il termine resina si fa riferimento a un materiale composito di alta qualità di recente utilizzo, costituito da un impasto di resine poliestere o acriliche con minerali naturali, come il magnesio e il carbonato di calcio, ricoperto da uno strato protettivo di gel coat. La differente combinazione di minerali può dare vita a una base doccia dall’effetto marmo, ardesia, legno e pietra; inoltre, l’aggiunta di pigmenti può donarle anche un vivace tocco di colore.

I pro dei piatti doccia in resina

Sicuramente ora sarete curiosi di sapere perché questo materiale stia riscontrando grande successo non solo nell’edilizia, nell’artigianato e nell’industria, ma anche nell’arredo bagno, in particolar modo in abbinamento ai piatti doccia.

E allora preparatevi con il team di Bathlivery, e-commerce italiano d’eccellenza dedito all’arredo bagno, a scoprire tutti i vantaggi che rendono la base doccia in resina una scelta vincente in molti casi.

Vantaggi

Estetica innovativa e accattivante: Indicati per chi ama l’eleganza e ha a cuore la cura dello stile e dei dettagli, i piatti doccia in resina danno vita a un ambiente più moderno e ricercato grazie al loro particolare design. Le finiture dall’effetto marmo o pietra, infatti, rappresentano un’affascinante novità rispetto alla classica ceramica, potenziando classe e raffinatezza.

Duttilità e personalizzazione: Le basi in resina danno ampio spazio all’innovazione e all’unicità perché sono personalizzabili sotto molti aspetti, venendo incontro a stili e gusti diversi. Innanzitutto, sono estremamente versatili perché possono essere tagliate su misura per adattarle al proprio box doccia o alla conformazione, alle dimensioni e alle eventuali irregolarità dello spazio. Inoltre, si ha anche la possibilità di scegliere la forma (angolare, rettangolare, quadrato), lo spessore, la finitura (effetto marmo, pietra, legno e ardesia), la superficie (ruvida o liscia) e il colore (oltre al classico bianco è disponibile un’ampia gamma di colorazioni). In poche parole, non manca nessun ingrediente per dare al proprio bagno un tocco di vivacità e di carattere, rendendolo esclusivo e originale.

Resistenza e impermeabilità: Grazie alla presenza dei minerali naturali nel composto i piatti doccia in resina risultano molto più robusti. Questa specifica caratteristica fa sì che la superficie sia maggiormente protetta da graffi o scalfitture. Nell’eventualità che ciò possa verificarsi, è comunque facilmente riparabile. Inoltre, la copertura di gel coat rende la superficie impermeabile, evitando così che possa essere deteriorata dall’infiltrazione di acqua e dall’umidità. Per avere un bagno sempre in ordine e perfetto non si potrebbe desiderare altro!

Superficie antiscivolo e calda: A chi non è capitato almeno una volta di rischiare di cadere nella doccia a causa della superficie bagnata? Quelle delle basi doccia in resina sono caratterizzate da una finitura antiscivolo che li rende estremamente sicuri, evitando che soprattutto anziani, disabili e bambini possano scivolare. Non solo, emanando anche calore, non creano contrasto termico quando entrano a contatto con i piedi. Anzi, la sensazione di piacere e di benessere che se ne ricava è immensa e davvero gradevole.

Leggerezza: Pur optando per la consistenza esterna della pietra o del marmo, questo tipo di base è molto meno pesante rispetto ai piatti in ceramica. Ed è per questo che risulta più facile da trasportare o da montare.

Igiene e pulizia garantite: La più grande preoccupazione, considerando molto spesso il poco tempo a disposizione, è quello di non riuscire a pulire velocemente la doccia. Grazie ai piatti doccia in resina l’igiene e la pulizia sono assicurati al cento per cento. La superficie impermeabile, infatti, è facile da pulire con un semplice strofinaccio in microfibra e se si utilizzano dei prodotti detergenti appositi, non aggressivi. Inoltre, essendo anche antibatterica e antifungina, garantisce massima tutela della salute.

Installazione a filo pavimento: Riguardo allo spessore, un’importante novità delle basi doccia in resina consiste nel fatto che possono essere a filo pavimento, ossia installabili all’altezza del pavimento, formando così un tutt’uno con esso. Questa tipologia di montaggio rappresenta una soluzione ideale soprattutto se si hanno problemi di spazio o difficoltà motorie. Nel primo caso, infatti, ci troviamo di fronte a un’esigenza molto comune. Con queste basi doccia in resina è perciò possibile rendere gli spazi stretti otticamente più ampi proprio perché possono essere realizzati su misura e collocati al livello del pavimento. L’assenza di rialzi o gradini, invece, garantisce una facile accessibilità a tutti, anche ad anziani con problemi nei movimenti o ai disabili, rendendo così la doccia un momento di relax per tutti.

Costi convenienti: rispetto alle altre basi doccia, quelli in resina sono acquistabili a prezzi più vantaggiosi, perché presentano un migliore rapporto qualità-prezzo.

I piatti doccia in resina sono quindi l’opzione ottimale per arredare un bagno che sappia coniugare in maniera perfetta ed armonica personalizzazione e praticità. Infatti, non solo si adattano ad ogni esigenza dettata dallo spazio a disposizione e a ogni stile, da quello minimalista a quello più ricercato, ma permettono anche di creare un ambiente moderno e su misura grazie alla vasta gamma di modelli presenti sul mercato.

E per questo, visti i numerosi punti a favore goduti da questo tipo di basi doccia, Bathlivery, che pone come sua priorità la soddisfazione dei clienti offrendo loro articoli di qualità e rispondenti a tutte le loro esigenze, non poteva non avere nel suo ampio catalogo un vasto assortimento di piatti doccia in resina.

Svantaggi

Fino ad ora abbiamo elencato tutti i vantaggi che i piatti doccia in resina possono arrecare al bagno. Adesso, per un avere un quadro onesto e completo di tutto, saranno passati in rassegna le problematicità connesse, perché, sebbene non siano in gran numero, nulla è esente da imperfezioni.

Manutenzione costante

I problemi legati alle basi doccia in resina sono per lo più legati alla manutenzione. Questa affermazione potrebbe sembrare un controsenso rispetto alla facilità di pulizia di cui abbiamo parlato prima. In realtà, sebbene si tratti di superfici semplici da pulire, possono facilmente macchiarsi; per questo bisogna provvedere assiduamente alla loro detersione. Per evitare macchie soprattutto sulla piletta, il team di Bathlivery consiglia di eliminare sempre e nel più breve tempo possibile residui di prodotti per il corpo o per i capelli e di fare attenzione al calcare. Inoltre, per non rovinare o graffiare questa tipologia di piatti doccia è altrettanto importante non usare prodotti troppo aggressivi o anticalcare, ma bisogna ricorrere a detergenti specifici neutri e a panni in microfibra.

Infine, vanno sempre protetti dai raggi solari per evitare che possano formare fastidiose macchie gialle.

Minore durata nel tempo

Tra le basi doccia in resina e quelle in ceramica senza dubbio queste ultime garantiscono una migliore e più lunga tenuta nel tempo. Perciò, un altro limite di quelle in resina è la minore longevità dovuta alla stessa composizione del materiale, composto da resine che non proteggono dall’usura.

Facendo così una stima e mettendo sul piatto della bilancia pro e contro dei piatti doccia in resina appare evidente che i vantaggi siano di gran lunga superiori. Ed è per questo che vi invitiamo a consultare il catalogo on line di Bathlivery: potrete trovare numerosissimi modelli di basi doccia in resina di alta qualità, pratici, maneggevoli e tagliabili in cantiere in maniera semplice per adattarli a pilastri e a fuori squadra. Inoltre, tra la ricca offerta di prodotti disponibili, sarà possibile anche scegliere la dimensione, la forma, la finitura, la texture, lo spessore e il colore più adatti alle proprie esigenze e più in linea con le proprie preferenze per realizzare un bagno che sappia ben fondere funzionalità e gusti personali.









