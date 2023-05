Filecoin precipita (FIL), Bitcoin Cash (BCH) scende mentre continua la prevendita di Yachtify (YCHT)

Con l'avvicinarsi del mercato rialzista, ci sono intense battaglie nel mercato delle criptovalute con molte monete che si superano a vicenda. I pezzi grossi come Filecoin (FIL) e Bitcoin Cash (BCH) stanno cercando di tornare alla ribalta, mentre gli ultimi arrivati come Yachtify non sono nello spazio delle criptovalute per giocare. Sarà una battaglia interessante.

Per gli investitori esperti, ciò che li preoccupa è come strutturare i loro portafogli per ottenere alti rendimenti dai loro investimenti. Tuttavia, Filecoin (FIL) e Bitcoin Cash (BCH) hanno avuto un andamento deludente e sono crollati sul mercato. Al contrario, Yachtify è diventato sensazionale, con gli investitori che si sono affrettati a comprare la sua prevendita sulla base delle straordinarie offerte del progetto.

Uscita deludente per Filecoin (FIL), il cui prezzo scende del 2,16%

Anche se Filecoin (FIL) ha raggiunto un'altra pietra miliare lanciando il suo servizio cloud chiamato Filecoin Web Service, la pietra miliare non ha avuto un impatto sul token nativo Filecoin (FIL), che ha subito un ulteriore calo del 2,16%. Di proprietà del laboratorio del protocollo, Filecoin (FIL) è stato presentato come una delle migliori reti di archiviazione decentralizzate e ha immediatamente raggiunto il massimo storico di ben 237,24 dollari nell'aprile 2021.

Tuttavia, si è trattato di un episodio isolato, poiché il valore del prezzo di Filecoin (FIL) è ora venduto a 5,2283 dollari, con un calo monumentale del 97,80% rispetto al massimo storico raggiunto circa due anni fa. Con la capitalizzazione di mercato di Filecoin (FIL) scesa anch'essa a 2 miliardi di dollari, con una riduzione del 2,15%, gli investitori potrebbero essere costretti a fare attenzione a Filecoin (FIL) mentre strutturano il loro portafoglio per ottenere guadagni.

Bitcoin Cash (BCH) crolla di nuovo con l'ennesimo calo di prezzo

Le cose non stanno andando bene per il Bitcoin cash (BCH) con un'altra crudele sconfitta dei ribassisti che ha portato a un calo dello 0,14% circa. Lanciato nel 2017, Bitcoin Cash (BCH) ha raggiunto il massimo storico di $4355 nel dicembre 2017, ma ora viene venduto a $118,61, il che rappresenta un'impressionante riduzione del 97,28% rispetto al massimo storico di Bitcoin Cash (BCH).

Con il volume di scambi di Bitcoin Cash (BCH) nelle 24 ore ridotto anch'esso del 24,66% a 79 milioni di dollari, questa recente performance di Bitcoin Cash (BCH) costituisce una seria preoccupazione per gli investitori che avevano previsto una traiettoria ascendente per la fortuna di Bitcoin Cash (BCH).

Yachtify (YCHT): La piattaforma di investimento blockchain che dà un nuovo corso alla proprietà di yacht

L'industria marittima, finora riservata ai soli ricchi, è destinata a registrare un afflusso di investitori medi grazie al lancio della piattaforma di investimento in yacht frazionati da parte di Yachtify. Con l'impegno di creare un ambiente favorevole a chiunque voglia commerciare in barche e yacht a noleggio, Yachtify sta già inserendo la tecnologia blockchain nel mercato degli yacht.

Il token nativo di Yachtify consente agli investitori di investire in NFT frazionati che sono stati coniati da uno yacht fisico sottostante. Gli investitori possono acquistare quanti NFT desiderano e possono anche mettere in vendita fino al 25% dei loro beni, creando una situazione vantaggiosa per gli investitori e per Yachtify.

Dopo essere stata verificata attraverso un controllo dell'identità e timbrata e controllata da SolidProof, Yachtify intende bloccare la liquidità a vita e i token del team per tre anni. Con il prezzo attuale di 0,10 dollari, l'unicità di questo progetto ha reso l'investimento un'opportunità rara.

