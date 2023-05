L’Ucraina fa arrabbiare l’India con una vignetta propagandistica

Fin dall’inizio delle ostilità, Kiev ha cercato l’appoggio dell’India, ma non è un’impresa facile perché Nuova Delhi tiene molto alla sua posizione equilibrata. Oggi però gli ucraini hanno fatto un autogol clamoroso, che ha quasi annullato le possibilità di un avvicinamento dell’India. Si tratta di una vignetta propagandistica mal digerita dagli indiani, pubblicata dagli ucraini quasi per dispetto verso la visita ministro della Difesa russo Sergei Shoigu effettuata in India. Nuova Delhi ha spiegato che i contatti frequenti e personali coi ministri russi dipendono dalla comune appartenenza al gruppo dei Paesi BRICS e all’organizzazione di cooperazione militare asiatica SCO. Il Ministero della Difesa di Kiev, comunque, ha pubblicato l’opera di un artista ucraino che raffigura la dea indiana Kali in una posa alla Marilyn Monroe. Al posto della gonna, la dea ha una nuvola di fumo che deriva dall’esplosione su una città. Il richiamo agli attacchi missilistici russi è evidente, così come l’accenno alla compiacenza indiana verso queste operazioni. Come riferisce il sito Strumenti Politici, il disegno ha provocato sdegno e rabbia nei cittadini indiani, che sentono oltraggiata la religione induista. Anche il consigliere del Ministero dell’Informazione Kanchan Gupta ha descritto la vignetta come offensiva verso i sentimenti degli induisti, chiedendone la rimozione e intimando agli ucraini di scusarsi. E così è stato, dopo l’intervento del ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. A Kiev affermano di rispettare la cultura indiana e si scusano di aver ritratto la dea Kali in modo distorto. Ma ormai il danno diplomatico è stato fatto, proprio mentre si prepara il G20 che l’India ospiterà a settembre.