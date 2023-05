Nel 2023 quali nuance e trucco abbinato per la sposa?

Il sogno di ogni donna innamorata è indossare un abito da sposa che sottolinei il suo carattere e faccia brillare ancor di più il giorno più bello della sua vita. Il matrimonio deve essere perfetto; donarsi alla persona con la quale si ha intenzione di passare tutta la vita e formare una famiglia alla luce della sua sacralità, è fonte certa di felicità.

Sposarsi significa vivere e celebrare l’amore che unisce due cuori, costruendo un futuro meraviglioso giorno dopo giorno, mano nella mano, insieme.

Accompagnare l’inizio di questo viaggio con un trucco che esalti le linee del viso e si armonizzi alle tonalità della pelle è di fondamentale importanza, seguendo le tendenze cromatiche dominanti nel 2023.

L'importanza del trucco per la sposa

È indispensabile porre un’attenzione particolare sul make-up, che dovrà fare risaltare i tratti caratteristici del volto, evidenziandone la bellezza naturale. Il suo stile è di fondamentale importanza poiché deve coordinarsi con il vestito da sposa, l’acconciatura e il posto in cui si volgerà il matrimonio.

Per questo è consigliabile effettuare una prova trucco, per poter comprendere non solo i desideri della protagonista, ma anche le sue esigenze, per arrivare a una personalizzazione del bride look che porti alla sua soddisfazione sotto l’egida delle tendenze del momento. Ma quali sono i toni in voga del trucco sposa nel 2023?

La moda trucco 2023, le tecniche e i servizi disponibili

Le proposte di trucco variano a seconda del make-up artist che si occupa della futura sposa, ma sempre subordinate alle sue specificità.

Il 2023 vede per il trucco da nozze le seguenti tendenze:

· naturale: è sempre il preferito, quello che non tradisce mai. La sua raffinatezza è pari soltanto alla sua semplicità. I suoi tratti distintivi sono la leggerezza e la sfumatura dei toni applicati, seguendo il profilo del volto ed è indicato in modo particolare per chi si sposa di giorno;

· audace: eccentricità e decisione sono le parole d’ordine di questo tipo di soluzione. L’effetto cattura-sguardi è assicurato, ma dovrà essere scelta nel caso in cui l’abito sposa sia ardito ed elaborato e/o in caso di matrimonio serale;

· caldo: in genere viene scelto dal professionista come soluzione trucco nel periodo estivo o nel caso in cui la sposa sia abbronzata. I toni saranno di preferenza quelli che appartengono al caramello, corallo o terracotta;

· vintage: rappresenta una scelta intramontabile, caratterizzata da un sottofondo cromatico molto chiaro su cui far risaltare per contrasto occhi, labbra e ciglia;

· glamour: intenso, che sottolinea le diverse parti del viso, in particolar modo occhi e labbra. Il collegamento tra esse sarà agevolato da un uso sapiente del mascara.

In genere, le nuance neutre sono indicate per un trucco sobrio; in questo caso verranno usati colori come pesca, beige, rosa e marrone chiaro. Il risultato sarà in grado di soddisfare una sposa romantica che desidera una resa cromatica luminosa e naturale.

Per un effetto moderno, verranno usate tonalità più marcate, come il verde, il blu o il viola. In questo caso, verrà sottolineata la personalità audace della donna.

Se è la classicità che si cerca, si sceglieranno sfumature colori caldi, come bronzo e bordeaux. Rappresenta la soluzione ideale per una sposa glamour e sofisticata.

In seno alle tendenze del momento, il truccatore professionista, dopo aver compreso le particolarità della cliente (carattere, abito da sposa scelto, indole, temperamento, ecc.) e tenendo conto dei gusti personali della donna, opterà per la tecnica più adatta a rappresentarla.

Costi e tempi: come regolarsi

Tutto ruota attorno alle capacità del professionista e alla laboriosità dell’intervento. Nella maggioranza dei casi, dopo un incontro preliminare, dove il truccatore raccoglierà le varie informazioni di cui necessità, come ad esempio lo stile di abito da sposa che verrà indossato, verrà fatta una prova trucco che porterà al bride look finale. Le tempistiche di una tale procedura possono andare da uno a tre mesi, e comprende la consulenza, una prova e la realizzazione il giorno del matrimonio.

Relativamente ai costi, questi sono altamente influenzati da variabili come il luogo, il truccatore, il tempo impiegato e i prodotti usati; dunque, non è possibile fornire a priori una cifra esatta. Tuttavia, sempre a seconda dei servizi richiesti e ai parametri suddetti, il costo può andare da 100 a 700 euro.

Trucco, ma non solo. L’abito da sposa e il suo trend

Tra i vari aspetti di un matrimonio e della sua organizzazione, oltre al make-up, alla location della cerimonia, del servizio fotografico e del trattenimento, passando per la scelta delle bomboniere e delle partecipazioni, l’abito da sposa rappresenta il punto focale del giorno delle nozze.

Le relative tendenze moda per gli abiti da sposa, indicano che il bianco è il colore preferito, anche se si fanno strada vestiti da cerimonia con tonalità pastello come l’azzurro o il color cipria. Nel caso di scelte audaci, i colori preferiti risultano essere il rosso e il blu.

Lo stile sta incontrando una fase di evoluzione. Mentre i tessuti scelti sono i classici pizzo, seta, organza e tulle, i modelli possono sfoggiare maniche di volumi e lunghezza differenti, impreziosite con ricercati ricami e applicazione di vario tipo. Gli scolli, arricchiti da soluzioni come trasparenze e drappeggi, nel 2023 vengono preferiti a cuore, quando non a barca.



Tendenza in crescita è il vestito da sposa a due pezzi, con crop-top a cui viene abbinata una gonna che può essere corta o lunga, realizzati anche in organza.

Per le future spose che non amano il velo, è possibile scegliere le cappe o mantelline, che donano un tocco di raffinatezza ed eleganza all’insieme.

Il trucco, così come l’abito da sposa, rappresentano aspetti fondamentali per la buona riuscita delle nozze; tuttavia, a prescindere dalle mode che possono influenzare in modo più o meno accentuato questi parametri, è fondamentale che la loro scelta sia effettuata basandosi sullo stile e sulla personalità della sposa, che deve sentirsi a proprio agio durante l’intera cerimonia.