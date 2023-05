Lo Russo-Cirio, l'asse si rafforza: "Lavoriamo per il territorio, ci dispiace per chi spera che litighiamo"

Stefano Lo Russo , sindaco di Torino, dà finalmente corpo a un'intesa bipartisan che ormai da tempo si faceva notare, in città. Divisi dell'appartenenza politica, ma vicini per obiettivi e visioni. Come fossero compagni di partito.

Di fronte al salotto buono di Torino

E lo fa di fronte a una platea significativa: quella delle celebrazioni per I 50 anni di Confindustria Piemonte, presso la Nuvola Lavazza, nel cuore di Aurora. In sala, istituzioni locali di ieri e di oggi, politici e imprenditori. Il salotto buono della città, insomma. "Sviluppo economico e coesione sociale devono viaggiare di pari passo, senza colore politico. Ma servono soprattutto le procedure, altrimenti poso una pietra e mi bloccano il giorno dopo. Ecco perché siamo andati con il presidente Cirio a chiedere commissari per la Metro 2 e per Città della salute. E non ci fa piacere, ma è lunico modo per andare avanti. E i soldi che alcune amministrazioni non sanno utilizzare, perché rimangono indietro, lo diano a noi, che siamo al passo e abbiamo molte voci da sostenere, come la Metro 2. Sarebbe un grave errore ridare indietro i fondi all'Europa. Bisogna mettere a frutto la collaborazione tra pubblico e privato".