Con il progetto "aziendAperta", i giovani vanno alla scoperta delle imprese del territorio

Keep Moving - Direzione Futuro è un progetto nato dalla co-progettazione dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera e delle Cooperative Sociali Madiba e O.R.So, destinato ai giovani dei territori tra i 16 e i 29 anni per permettergli di apprendere, formarsi ed informarsi per accrescere le proprie competenze.

aziendAperta nasce per permettere ai destinatari del progetto di entrare in contatto con le realtà dei territori e apprendere tutto il necessario sui determinati settori e i profili professionali coinvolti e richiesti dalle realtà in oggetto. A partire da metà maggio il percorso di aziendAperta prevederà sei incontri sui territori e permetteranno di conoscere le realtà che si occupano di: ristorazione e integrazione, estetica, acconciature, produzione teatrale e organizzazione di eventi, alberghiero, abbigliamento.

Lunedì 15 maggio – h. 16:00: Ristorazione e Integrazione

Lunedì 22 maggio – h. 17:00: Estetica

Mercoledì 24 maggio – h. 16:30: Acconciature

Lunedì 29 maggio – h.16:00: Produzione Teatrale

Mercoledì 31 maggio – h: 16:00: Alberghiero

Lunedì 12 giugno – h: 17:00: Abbigliamento

Ogni incontro avrà la durata massima di un'ora e per permettere la corretta riuscita delle attività è necessario iscriversi tramite il link (bit.ly/keepmovingform), reperibile anche sui profili Instagram e Facebook del progetto. L’evento è aperto a tutti gli interessati ed è gratuito.

Partecipare agli incontri permetterà di conoscere le realtà del territorio, di muoversi più agilmente nel mondo del lavoro e scoprire quali competenze bisogna sviluppare per inserirsi al meglio.