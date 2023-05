Il 25 maggio sciopero nazionale di Inps Servizi. "A rischio centinaia di posti di lavoro"

Il 25 maggio le lavoratrici e i lavoratori di Inps Servizi saranno in sciopero per rafforzare e dare voce a una lotta di rivendicazione del loro salario e dei loro diritti che dura da troppo tempo e con troppi pochi risultati.

L'astensione dal lavoro è stata proclamata anche a Torino dalle segreterie del Piemonte di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL. "Con la legge 128 del 2 novembre 2019 Inps ha deciso di internalizzare, attraverso la società privata Inps Servizi (controllata al 100% da INPS stesso), il servizio clienti fino a quel momento gestito in appalto da aziende esterne", sottolineano i sindacati. "Inps Servizi, con il benestare di Inps, ha deciso di non applicare la legge sul cambio appalto, la cosiddetta Clausola Sociale che avrebbe garantito ai 3000 lavoratori coinvolti di mantenere le condizioni economiche e normative ma di procedere con un Bando di Selezione Pubblica e quindi con una nuova assunzione che ha portato all'azzeramento dell'anzianità di servizio, alla cancellazione dell'art.18 legge 300/70 e di tutti i trattamenti aggiuntivi conquistati e maturati negli anni di lavoro".

"Una modalità di re-internalizzazione che ha avuto ripercussioni tragiche: parte dei lavoratori hanno dovuto rinunciare, loro malgrado, al passaggio per via della perdita economica che avrebbero subito", aggiungono SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL. "In particolare oltre 60 tra lavoratrici e lavoratori di Ivrea rimasti in Comdata (società che operava in outsurcing per INPS) sono in Cassa Integrazione da ormai 5 mesi in attesa di una ricollocazione e della ripresa del lavoro".

Le Organizzazioni Sindacali hanno immediatamente presentato una piattaforma rivendicativa per recuperare quanto perso ma trascorsi ormai sei mesi Inps Servizi non ha ancora dato alcuna risposta in merito ad un percorso di recupero salariale e dei diritti. "Quanto noi rivendichiamo con l'iniziativa del 25 maggio è il recupero normativo ed economico per tornare alla situazione ante Bando di Selezione, la perdita economica è stata importante. Il lavoro nei Contact Center è un lavoro "povero" che vede lavoratrici e lavoratori operare in maniera prevalentemente con contratti a tempo parziale involontari; INPS che è il proprietario di Inps Servizi si è reso complice di un ulteriore impoverimento di una platea di circa 3000 famiglie dislocate su tutto il territorio nazionale che chiedono esclusivamente di recuperare ciò che lo Stato mai avrebbe dovuto togliere loro nel caso avesse deciso di applicare la Legge", aggiungono i sindacati.

Per tutte queste ragioni il 25 maggio, in occasione dello sciopero nazionale delle lavoratrci e dei lavoratori di INPS SERVIZI proclamato dalle OO.SS SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL, si terrà un presidio/volantinaggio dei 28 lavoratori eporediesi davanti alla sede Inps di Ivrea al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla difficile vertenza dei lavoratori Inps Servizi.

"La difficile situazione delle lavoratrici e dei lavoratori di INPS SERVIZI e quella di chi è stato costretto a non potere partecipare al Bando di gara e che attualmente è posto in regime di ammortizzatore sociale all’interno della società COMDATA, si uniscono a tutte le altre vicende che riguardano il Settore delle Telecomunicazioni che investono i lavoratori di WIND3, società oggetto di scorporo irrazionale tra la società della rete e quella dei servizi, i lavoratori di VODAFONE ITALIA oggetto di un piano di esuberi con ricadute pesanti sul territorio di Ivrea, quelli di TCC e OLIVETTI i cui destini, vista la preoccupante incertezza del futuro industriale della capogruppo TIM, non abbiamo riscontro e che destano preoccupazione", concludono i sindacati. "Anche per queste ragioni le lavoratrici ed i lavoratori saranno coinvolti nello sciopero nazionale del Settore delle TLC del 6 giugno 2023".

Le Organizzazioni Sindacali invieranno nei prossimi giorni una richiesta di incontro al nuovo Sindaco di Ivrea al fine di evidenziare, come già fatto con l'amministrazione precedente, il rischio che il territorio eporediese sta correndo di pesanti ricadute sui livelli occupazionali a causa della crisi del Settore che sul territorio impiega circa 2500 lavoratrici e lavoratori.