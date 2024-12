Volete regalare un albero a Torino? Ecco come fare (e quanto costa)

Anche nel 2025 sarà possibile donare un albero al Comune di Torino. “Regala un albero alla tua Città” prevede che i soggetti privati – cittadini e cittadine singolarmente o in forma associata, residenti a Torino o in un altro comune italiano o estero, enti no profit e aziende – possano regalare una pianta, con la possibilità di dedicarlo ad una persona o al ricordo di un evento particolare.

Un'iniziativa per contribuire all'incremento e alla cura del verde cittadino. Il personale tecnico della Divisione Verde e Parchi si occuperà della messa a dimora e cura dell’albero donato e della sua eventuale sostituzione, in caso di non attecchimento.

Come funziona

Il contributo volontario minimo richiesto è di 250 euro, ma è possibile versare anche un importo minore (minimo 25 euro) e contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto di piante destinate al Vivaio Comunale. Il donatore riceverà un Attestato di donazione personalizzato.

Il bilancio dell’iniziativa fin dal suo avvio, nel 2008, è positivo. Negli anni sono state numerose le persone che hanno aderito, regalando un albero come gesto simbolico in un momento importante della loro vita. Non solo per celebrare una nascita o ricordare una persona cara mancata, ma anche, ad esempio, per sorprendere con una proposta di matrimonio inaspettata, festeggiare un compleanno o semplicemente come ringraziamento.

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione al progetto: http://www.comune.torino.it/verdepubblico/donazione/