L'Unione Montana modifica il suo statuto

L’Unione Montana Valle Susa cambia il proprio statuto: il consiglio, riunitosi martedì 16 maggio, ha approvato all’unanimità alcune importanti modifiche al documento che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento.

In primis, è stato eliminato il vincolo temporale sulla durata dell’Ente, che prevedeva una sua scadenza al compimento dei 10 anni (ossia nel 2024). Per quanto riguarda i rappresentanti dei Comuni, compresi i sindaci, a decorrere dal primo rinnovo degli Organi dell’Unione, dovranno essere nominati dai rispettivi consigli comunali. Il numero dei rappresentanti della minoranza all’interno del consiglio sale inoltre da 4 a 7, che continueranno ad essere individuati attraverso una giornata elettorale riservata alle minoranze consiliari. È stato infine stabilito che, per le votazioni aventi contenuto di esclusivo indirizzo politico, quali ordini del giorno, mozioni e in genere deliberazioni con cui si prende posizione su questioni politiche su temi politici, valga il principio “una testa un voto”. Tutte le altre deliberazioni del Consiglio aventi contenuto dispositivo, tra cui le nomine degli Organi, resteranno invece approvate con doppia maggioranza, data dal numero dei Consiglieri e degli abitanti rappresentati dai consiglieri eletti da ciascun Consiglio Comunale.