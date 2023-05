Protesi capelli per uomo, la soluzione amatissima anche dai VIP

Che la calvizie e la perdita di capelli mettano a disagio non è una novità, sono moltissime le persone che scelgono di rivolgersi a specialisti per poter trovare una soluzione personalizzata e risolvere il problema. Pensa ai VIP: quanti hanno perso fascino e carisma stempiandosi o perdendo i capelli? E a quanti hai visto ricrescere magicamente i capelli? Non tutti hanno subito un trapianto, sia attori che sportivi e sex symbol tengono molto alla propria immagine e tra le soluzioni più diffuse ci sono le protesi capelli uomo.

Protesi capelli per uomo: chi le utilizza nel mondo VIP

Il mondo dei VIP ha tantissimi nomi illustri appartenenti al mondo sportivo, cinema o musicale che hanno scelto questa soluzione rispetto ai trapianti. Le protesi capelli da uomo sono utilizzati da sportivi come Max Biaggi, attori come Hugh Laurie (ricordi Dr. House?) ma anche l’intramontabile John Travolta. E che dire di Enrique Igliesias? Lo ha confessato durante una intervista.

Non credere però siano solo gli uomini, tra le VIP non mancano nomi illustri come Nancy Brilli, Rihanna, Beyoncè e persino la giovane Patrizia Bonetti!

Protesi per capelli VS patch cutanea

Mettendo da parte i metodi chirurgici, ci sono soluzioni non invasive ma altrettanto naturali nel finish che possono convincerti a prenderti cura dei tuoi capelli e a non sottovalutare un problema come la calvizie che ti sta mettendo a disagio. La parrucca è solitamente una delle ultime spiagge: non solo è molto più costosa ma è anche strettamente collegata ad una calvizie totale o ad una soluzione post-chemioterapia o radioterapia.

La patch cutanea invece è perfetta per chi ha bisogno di lavorare sull’infoltimento, magari avendo zone diradate, stempiature o comunque una soluzione meno invasiva.

La protesi per capelli è invece una soluzione efficace se acquistata di ottima qualità come le proposte in vendita da Newlacecu. La manutenzione è piuttosto semplice: si consiglia una pulizia accurata ogni 15 giorni ma in alcuni casi anche ogni 40 giorni può essere ok; il consiglio per farla durare più a lungo è di affidarsi ai venditori facendosi dare un vademecum per sapere come muoversi esattamente.

La protesi per capelli può essere gestita autonomamente a casa?

La risposta è “dipende”. Ci sono modelli con biadesivo che possono essere lavate e gestite comodamente da casa, altre proposte possono invece aver bisogno di uno stylist che se ne occupi. Ti consigliamo di trovare una soluzione idonea in base ai tuoi impegni e al tuo stile di vita.

Può essere usata in qualsiasi momento?

La protesi per capelli da uomo può essere impiegata in qualsiasi attività. Scegliendola di buona qualità, una volta fissata non va da nessuna parte. Questo significa che si potrà nuotare, saltare, correre, andare in moto e molto altro senza temere che si stacchi. Per quanto riguarda il “fastidio” o il “prurito” è da ricondurre ad una manutenzione errata: un igiene non corretta o una procedura sbagliata potrebbe portare ad arrossamenti e fastidi sul cuoio capelluto; in caso si verifichi contatta gli esperti per capire come muoverti.