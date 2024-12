Falchera scopre Ripulì-Amici, così bambini e adulti liberano il quartiere dai rifiuti

Grande successo a Falchera per l’iniziativa Ripulì-Amici, promossa dall’associazione Trepertrè Aps, che ha visto protagonisti i bambini del quartiere, e non solo, accompagnati dai loro genitori, in una giornata dedicata alla pulizia delle strade e degli spazi comuni. Armati di guanti, pinze e sacchi per la raccolta dei rifiuti, i piccoli “ripulì-amici” hanno dato vita a un evento che unisce il rispetto per l’ambiente con il senso di comunità.

L’iniziativa

L’iniziativa ha coinvolto 15 bambini e altrettanti adulti, che insieme hanno raccolto 10 chili di rifiuti abbandonati in giro per le strade, nei parchi e nei cortili. Durante la mattinata, i partecipanti hanno anche ricevuto informazioni sulla corretta raccolta differenziata e sull’importanza di ridurre la produzione di rifiuti.

La risposta del quartiere

“La risposta dei cittadini, soprattutto dei più giovani, è stata straordinaria” ha dichiarato Alex Marchetti , presidente dell’associazione. “Vedere bambini così entusiasti e coinvolti ci dà speranza per il futuro del nostro quartiere e del nostro pianeta. Ora speriamo che gli adulti prendano spunto dai più piccoli e vedere alla prossima data il numero dei partecipanti raddoppiare”. L’associazione ha poi voluto ringraziare, personalmente, il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, e la coordinatrice all’Ambiente Giulia Zaccaro che hanno sostenuto e promosso l’evento.