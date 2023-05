Summer Black Week al Torino Outlet Village

È iniziata, lunedì 22 maggio, la Summer Black Week del Torino Outlet Village, con ulteriori sconti fino al -50% sui prezzi outlet, nei negozi aderenti e su articoli selezionati. I clienti potranno approfittare di ulteriori ribassi e promozioni esclusive per acquistare i capi più desiderati o fare regali speciali, anche nel periodo estivo.

Torino Outlet Village, l’Outlet Village disegnato dal noto architetto Claudio Silvestrin, fino al 28 maggio e tutti i giorni dalle 10 alle 20, renderà la propria esperienza di shopping ancora più esclusiva e competitiva, con ulteriori sconti sui prezzi outlet, già ribassati.

Tra collezioni estive, capsule limited e modelli selezionati di tendenza, i visitatori dell’Outlet avranno a disposizione infinite possibilità di shopping a prezzi esclusivi.

Tanti i brand coinvolti nell’iniziativa: A.Testoni, Antony Morato, Blumarine, Bottega del Sarto, Brooks Brothers, Caleffi, Caractère, Carlo Pignatelli, Coach, Dainese, Delsey, Desigual, Elisabetta Franchi, Enrico Coveri, Facis, Flavio Castellani, Gs Sport, Guess, Gutteridge, Harmont & Blaine, Harmont & Blaine Junior, Il Lanificio, Ixos, Kocca, La Casa Italiana, La Martina, Liu Jo Uomo, L’Oréal Paris, Luisa Spagnoli, Luxury Zone, Michael Kors, Outly, Patrizia Pepe, Pinko, Pollini, Pompea, Rebel Queen by Liu Jo, Refrigiwear, Roberto Cavalli, Salomon, Suns, Timberland, Twinset, Victoria’s Secret e ZeroPiù.

Unico Premium Outlet in Italia a soli 10 minuti dal centro urbano di un capoluogo di regione, con la sua posizione assolutamente strategica sull’autostrada Torino-Milano, fulcro di uno snodo di traffico turistico che dalle confinanti Francia e Svizzera raggiunge tutto il Nord Italia, e la capacità di proporsi non solo come meta per lo shopping di lusso, ma anche come player della scena culturale della regione, Torino Outlet Village si riconferma una delle principali “shopping tourism destination” del nord Italia.