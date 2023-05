Torino ricorda le vittime dell'Heysel: la cerimonia con il sindaco Lo Russo e le istituzioni

Si è svolta oggi a Torino, in piazzetta Vittime dell’Heysel, la cerimonia a ricordo delle 39 vittime del 29 maggio 1985. Presenti, oltre all’Associazione con il Presidente Pierluigi Crivellaro, le Istituzioni rappresentate per il Comune dal Sindaco Lo Russo, per la Regione dall’Assessore Marrone, da Luca Deri per la Circoscrizione 7 e dal Presidente Ferrero per la Juventus Fc.

Angelo e Fabrizio Landini (per l’Associazione delle Vittime dell’Heysel) e Tiziana Fecchio in rappresentanza dei famigliari dei defunti.

Un numeroso pubblico si è stretto nel Ricordo.