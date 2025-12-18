 / Attualità

Dopo il Toro, ecco la Juve: visita e regali per i piccoli pazienti del Regina Margherita

Alla visita, assieme al presidente Ferrero, presenti sia calciatori che giocatrici della Juventus Women

Juve in visita dai piccoli pazienti del Regina Margherita

Nel pomeriggio odierno una delegazione di giocatori e giocatrici della Juventus Football Club, guidati dal Presidente Gianluca Ferrero, ha fatto visita ai pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita e di Casa UGI. 

La delegazione, composta da Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Gleison Bremer, Teun Koopmeiners, Barbara Bonansea, Martina Rosucci, Paulina Krumbiegel e Michela Cambiaghi è stata accompagnata dalla professoressa Franca Fagioli e da Marinella Goitre (consigliera del Direttivo e referente di Casa UGI) nei reparti di Oncoematologia pediatrica, Centro Trapianti, Hospice Isola di Margherita, Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica. 

Hanno distribuito regali ad ogni paziente ricoverato. Un pomeriggio natalizio particolare che verrà ricordato dai bambini e dai ragazzi che desiderano soltanto vivere momenti di leggerezza ed essere coinvolti, malgrado il periodo di sofferenza e grande incertezza che stanno vivendo.

redazione

