Cdo Piemonte: inaugurata la nuova sede ad Alessandria

Martedì 30 maggio ha aperto ad Alessandria la nuova sede della Compagnia delle Opere del Piemonte (Cdo Piemonte). I locali all’interno del Collegio Santa Chiara (via Inviziati 3) si apprestano a diventare un punto di riferimento per le aziende alla ricerca di un interlocutore con il quale condividere le dinamiche e le criticità di fronte alle quali l’attuale congiuntura economica pone anche le aziende dell’alessandrino e dell’astigiano.

L’approdo ad Alessandria rappresenta il nuovo passo avanti di quel percorso iniziato nel 1997 quando Cdo Piemonte nasce a Torino come sede territoriale autonoma rispetto all’associazione nazionale costituitasi nel 1986 a Milano. Cdo Piemonte è un’associazione senza fine di lucro che ha lo scopo di sostenere gli imprenditori e i professionisti nello sviluppo delle loro imprese (profit e non profit) e delle rispettive attività professionali. Afferma il presidente Felice Vai: «Cdo promuove relazioni, incontri, servizi e strumenti che favoriscono la conoscenza e l’accompagnamento a scelte e decisioni fondate e consapevoli. Chi vi partecipa è mosso dal desiderio di affrontare in modo integralmente umano e con strumenti innovativi le sfide imprenditoriali, professionali, socioeconomiche e culturali del nostro tempo.» Come recita l’art. 1 dello Statuto, Cdo Piemonte nasce “per promuovere e tutelare la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale, nonché la presenza di opere ed imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita”.

Lungo questa strada Cdo Piemonte si prepara a muoversi a diretto contatto con il tessuto imprenditoriale di Alessandria e di Asti, facendo leva sui suoi valori e sulla sua rete di competenze: è quanto sottolinea il direttore Monica Cosseta. In agenda vi sono già progetti concreti. Cdo Piemonte figura tra i soggetti attuatori del progetto “Servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese” a cura della Regione Piemonte.

Come soggetto accreditato, fornisce sportello dedicato per le aziende di Alessandria ed Asti, eroga servizi a sostegno alle PMI in situazione di pre-crisi, crisi reversibile o a rischio di difficoltà, al fine di agevolarne lo sviluppo e il rilancio, anche mediante la tempestiva rilevazione degli indizi di crisi e/o la sollecita adozione di misure idonee alla risoluzione delle medesime. La sede alessandrina, inoltre, fornirà le stesse opportunità, iniziative e servizi già offerti a livello piemontese, in particolare:

Cdo Piemonte è Digital Innovation Hub (DIH) con la mission di aiutare le micro e piccole imprese nei delicati processi di trasformazione digitale ed ecologica, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale e organizzativo del cambiamento che comporta e spesso viene sottovalutato. Sul territorio in questi ultimi anni ha collaborato con il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Alessandria ed Asti per la realizzazione di assesment sulla maturità digitali e accompagna le aziende anche nella ricerca di contributi e formazione per supportarle nella crescita.

FMP – Formazione Mobilità Professionale si pone l’obiettivo di mettere in relazione le persone che stanno cercando lavoro e le imprese del territorio. FMP è un progetto di politica attiva, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, che mette a disposizione di chi è alla ricerca di un’occupazione un percorso di accompagnamento al lavoro, che comprende attività di counseling, coaching, ricerca attiva, scouting di opportunità, formazione specialistica ed apprendimento on the job anche attraverso un periodo di tirocinio finanziato. Inoltre il progetto offre una risposta alle imprese che sono impegnate nella ricerca di personale, individuando i profili più adatti alle esigenze di sviluppo.

Oltre a queste attività specifiche, promuoveremo in loco anche tutta la nostra attività più tradizionale (eventi, iniziative, incontri, seminari, workshop, ecc.) con lo scopo di favorire le relazioni tra imprenditori, professionisti e responsabili di ETS.

Cdo Piemonte – Sede Alessandria

Collegio Santa Chiara, Via Inviati 3

Orario di apertura: mercoledì dalle 9,30 alle 15.30