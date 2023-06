Torino, la città si “spegne”: black-out a raffica in più quartieri, lamentele dei cittadini

Un black-out a Torino Sud, poi a Ovest e ancora in centro. Sono diverse le interruzioni di corrente che sono state segnalate tra le 14:30 e le 16 in più quartieri di Torino. Black-out che hanno creato non pochi disagi, non tanto ai cittadini quanto alle varie attività commerciali.

Cit-Turin e Pozzo Strada, ma anche il centro e Borgo Filadefia: diversi i torinesi che però si sono lamentati per i cali di tensione che in questi giorni stanno accompagnando le giornate di chi è rimasto in città. La situazione sta lentamente tornando alla normalità.