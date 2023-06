Domotica: ecco come risparmiare in bolletta grazie alle smart house

Negli ultimi mesi, i consumi di energia elettrica degli italiani sono diminuiti, anche in relazione all’aumento del costo della materia prima dovuto alle condizioni socioeconomiche attuali.

Secondo quanto riportato dal Sole 24ore, nel mese di febbraio 2023 la domanda di energia elettrica nel Paese è stata di poco più di 25 miliardi di kWh, pari al 2,2% in meno rispetto allo scorso anno. È possibile affermare, pertanto, che ad oggi gli italiani consumano meglio, anche grazie ai dispositivi di smart home che consentono di controllare da remoto i dispositivi tecnologici e gli elettrodomestici, riducendo l’impatto sulla bolletta.

Infatti, i device intelligenti permettono di ridurre, in media, il prezzo di energia elettrica e del riscaldamento del 20% o più, il che si traduce in media in un risparmio minimo di 300 euro fino a un massimo di 450 euro, a seconda delle dimensioni dell’abitazione.

Il termostato smart

Uno dei dispositivi maggiormente utilizzati dagli italiani per rendere la casa smart è il termostato intelligente, acquistabile su e-commerce specializzati nel settore della tecnologia, come ad esempio Euronics, e facilmente installabili in casa. Attualmente non sono molte le aziende che producono questo tipo di dispositivo, anche se sono in aumento.

Nello specifico, il termostato intelligente è un dispositivo dotato di modulo Wi-Fi e sensore per la rilevazione della temperatura ambientale che si collega alla caldaia per consentire una gestione a distanza. I modelli più avanzati apprendono autonomamente le abitudini delle persone per comprendere quando attivare i termosifoni e creare un programma intelligente per la riduzione del costo della bolletta. Infatti, preriscaldando l’ambiente e tenendo la temperatura costante è possibile ottimizzare i consumi, senza rinunciare al comfort dell’ambiente.

Inoltre, i termostati smart possono essere attivati mediante comandi vocali oppure controllati da remoto. In estrema sintesi, le funzioni principali del termostato intelligente (o smart che dir si voglia) sono le seguenti:

Programmazione flessibile : ovvero permette la regolazione del clima per ambiente e per periodo, con possibilità di impostare delle programmazioni standard. Ad esempio, è possibile impostare la modalità vacanza o la modalità notte, al fine di evitare nel miglior modo possibile gli sprechi di energia;

: ovvero permette la regolazione del clima per ambiente e per periodo, con possibilità di impostare delle programmazioni standard. Ad esempio, è possibile impostare la modalità vacanza o la modalità notte, al fine di evitare nel miglior modo possibile gli sprechi di energia; Geolocalizzazione : il termostato smart, grazie alla connessione con il proprio smartphone, può attivarsi o disattivarsi tramite le coordinate GPS inviate direttamente dal proprio smartphone. In questo modo è possibile avere una regolazione puntuale (e super veloce) del clima all’interno della propria abitazione, con conseguente risparmio di denaro;

: il termostato smart, grazie alla connessione con il proprio smartphone, può attivarsi o disattivarsi tramite le coordinate GPS inviate direttamente dal proprio smartphone. In questo modo è possibile avere una regolazione puntuale (e super veloce) del clima all’interno della propria abitazione, con conseguente risparmio di denaro; Gestione semplificata: come già anticipato, questa funzione rende l’uso dei termostati smart davvero semplice. In caso di collegamento del termostato alla climatizzazione dell’ambiente, è possibile trasferire in pochissimo tempo tutte le impostazioni del telecomando direttamente sul proprio smartphone. Ciò significa che sarà possibile gestire il proprio termostato direttamente dallo smartphone, anche quando si è dall’altra parte del mondo.

Le lampadine intelligenti

Anche le lampadine Wi-Fi sono una soluzione intelligente per ridurre i consumi energetici e per ottenere un buon risparmio in bolletta. Grazie alla possibilità di attivarle e spegnerle tramite smartphone o assistente vocale, si evitano gli sprechi di energia. Ma non è tutto: queste lampadine offrono anche la funzione di dimmerizzazione, che permette di regolare la luminosità a seconda delle esigenze e delle condizioni ambientali.

Ad esempio, durante il giorno, quando la luce del sole è intensa, è possibile ridurre l’intensità luminosa delle lampadine per ottenere un’illuminazione più confortevole e ridurre l’impatto sulla bolletta. Al contrario, di sera o in ambienti più bui, è possibile aumentare la luminosità per garantire una migliore visibilità.

Questa funzionalità di regolazione della potenza delle lampadine Wi-Fi contribuisce a un utilizzo più efficiente dell’energia elettrica e prolungare la durata delle lampadine stesse, con un vantaggio in termini di riduzione dei costi d’acquisto e minore produzione di rifiuti.