Commozione per l'ultimo saluto a Paolo Griseri: "La morte lo ha trovato sul pezzo, ancora una volta"

Commozione per l'ultimo saluto a Paolo Griseri

"Una folla commossa". È questa di solito l'espressione, abusata, che si usa quando si deve raccontare un funerale. E che a volte perde di significato. Ma mai come questa mattina, per l'ultimo saluto a Paolo Griseri, queste parole hanno ritrovato tutto il loro significato.

Una folla, perché all'esterno della chiesta dell'assunzione, a Mirafiori, c'erano persone a perdita d'occhio, tanto da costringerne decine a seguire la funzione in piedi.Commossa. Perché gli occhi erano gonfi, lo sguardo basso. I saluti, tra conoscenti, appena accennati. Ma pronti a trasformarsi in un abbraccio e in una stretta alle spalle, quando si occhi dell'altro si riconosce la stessa sofferenza e lo stesso dolore.

Sorrisi, anche: perché essere lì per ricordare Paolo Griseri, 67 anni, morto giovedì notte per un malore improvviso, vuol dire anche veder riaffiorare alla memoria il suo modo di essere, gli aneddoti, le parole che ha condiviso con chi gli è stato attorno.

Una carriera lunga, la sua, scandita da testate di primo piano come il Manifesto, la Repubblica (di cui è stato anche inviato) e la Stampa, di cui è stato anche vicedirettore. E tutta la sua carriera, insieme alla sua vita, è stato il motore che ha richiamato tante persone per la cerimonia funebre nel quartiere dove è nato e che, per lavoro, spesso ha raccontato. Meglio di tutti gli altri.

Esponenti del mondo della politica, del sindacato, del giornalismo torinese e non solo. Tutti si sono stretti attorno ai parenti, alla mamma Anna, al figlio Gabriele e alla nostra collega Stefania Aloia, che Paolo ha sposato proprio lo scorso anno dopo tanti anni insieme divisi tra Torino, Roma, di recente anche Genova.