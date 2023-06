Rivelato il cavallo nero: TMS Network (TMSN) contro Decentraland (MANA) e l'era passata di TRON (TRX)

TMS Network (TMSN) emerge come il cavallo nero con un incredibile sostegno degli investitori per aver raccolto 6 milioni di dollari dall'inizio della sua prevendita. Supera piattaforme come Decentraland (MANA) e TRON (TRX) con guadagni di token di quasi il 2000% mentre entra nella quarta fase di prevendita.

Questo articolo discuterà le basi di ciascuna piattaforma e spiegherà perché TMS Network (TMSN) è una scelta di investimento migliore rispetto a Decentraland (MANA) e TRON (TRX).

Decentraland (MANA)

Come metaverso play-to-earn, Decentraland (MANA) è una piattaforma di realtà virtuale sulla rete Ethereum. Permette agli utenti di creare applicazioni e mercati, coinvolgendo altri giocatori ed esplorando il mondo digitale 3D.

Decentraland (MANA) mira a incentivare una rete globale di utenti, permettendo loro di interagire e giocare in un mondo virtuale condiviso. I titolari utilizzano il token Decentraland (MANA) per acquistare una proprietà digitale o pagare beni e servizi sulla piattaforma.

Tuttavia, a differenza di TMS Network (TMSN), il valore del token Decentraland (MANA) è sceso di oltre il 90% dal suo massimo storico ($5,9023-92,83%) nel novembre 2021. Decentraland (MANA) ha inoltre perso il 2,07% negli ultimi sette giorni e attualmente viene scambiato a 0,42 dollari.

Gli utenti che hanno abbandonato il progetto Metaverse e la perdita di fiducia da parte degli investitori potrebbero essere i motivi della performance scoraggiante del prezzo del token Decentraland (MANA).

TRON (TRX)

TRON (TRX) è uno scambio digitale open-source basato su blockchain con funzionalità di smart contract. Utilizza la tecnologia di rete peer-to-peer (P2P) per eliminare gli intermediari e consentire ai creatori di contenuti di scambiare progetti direttamente con il pubblico.

La piattaforma TRON (TRX) ospita principalmente applicazioni di intrattenimento e utilizza un algoritmo di consenso delegato proof-of-stake per consentire agli utenti di votare sulle decisioni del protocollo.

I possessori di TRON (TRX) utilizzano il token per pagare i contenuti ed esprimere voti per diversi delegati. Tuttavia, a differenza di TMS Network (TMSN), il valore del token TRON (TRX) ha subito un calo inaspettato, con una svalutazione del 10% negli ultimi sette giorni.

Il valore del token TRON (TRX) è inferiore di oltre il 90% rispetto al suo ultimo massimo storico (0,3004$-74,05%) del gennaio 2018 e attualmente viene scambiato a 0,077$. La forte concorrenza di alternative promettenti e il sentimento del mercato potrebbero spiegare il calo del prezzo di TRON (TRX).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma decentralizzata che mira a rivoluzionare il trading, rendendolo accessibile a chiunque, indipendentemente dalle competenze o dall'esperienza. Cerca di attrarre la comunità delle criptovalute con commissioni più basse e transazioni fulminee e senza permessi.

L'obiettivo principale di TMS Network (TMSN) è quello di migliorare l'educazione e l'alfabetizzazione finanziaria degli utenti, fornendo guide al trading, webinar e video tutorial. Li aiuta a sviluppare le competenze e a perfezionare le strategie per capitalizzare le opportunità del mercato.

Una delle caratteristiche più singolari di TMS Network (TMSN) è quella di facilitare il trading di più classi di attività, dal Forex alle azioni, dagli indici alle criptovalute, senza requisiti KYC e senza la creazione di un conto.

I titolari di token TMS Network (TMSN) possono guadagnare una percentuale delle commissioni di trading complessive della piattaforma. Inoltre, hanno pieno diritto di voto, il che crea un forte senso di appartenenza e di comunità.

TMS Network (TMSN) ha raccolto una liquidità di ben 6 milioni di dollari dall'inizio del suo evento di prevendita, scambiando a un prezzo stracciato di 0,097 dollari. I suoi guadagni in token di circa il 2000% nella quarta fase di prevendita superano concorrenti come Decentraland (MANA) e TRON (TRX).

Pertanto, gli esperti del settore prevedono giustamente che il valore del token TMS Network (TMSN) continuerà a crescere dopo il lancio.

Conclusioni

TMS Network (TMSN) offre agli utenti strumenti all'avanguardia e un'educazione al trading che la rendono una delle migliori scelte di investimento oggi. I guadagni dei token, che hanno raggiunto circa il 2000% nella quarta fase di prevendita, hanno decimato anche piattaforme come Decentraland (MANA) e TRON (TRX).

Decentraland (MANA) e TRON (TRX) offrono vantaggi unici, ma le offerte e le capacità promettenti di TMS Network (TMSN) ne fanno un'azienda di spicco nel mondo delle criptovalute.

Per maggiori informazioni sulla prevendita di TMS Network (TMSN), seguite i link sottostanti:

