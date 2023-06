Mammedimeta: lo spettacolo che porta in scena la sicurezza sui social con l'ironia di Mammedimerda

Dopo il successo del tour primaverile, le due autrici che nei mesi scorsi hanno anche presentato una petizione per destinare fondi ai nidi, tornano nei teatri d’Italia in un’operazione di satira sociale nello stile comico e dissacrante che le contraddistingue.

Con uno speciale sketch: la coppia Mammadimerda metterà in scena con ironia e sarcasmo situazioni comuni che i genitori potrebbero trovarsi ad affrontare quando si parla di social media, ma con l’obiettivo più profondo di portare i genitori ad interrogarsi e a voler comprendere meglio come guidare i loro figli verso un utilizzo consapevole delle piattaforme.

Tutelare la sicurezza online è da sempre una priorità per Meta, che si impegna ogni giorno a garantire alle persone, soprattutto agli adolescenti, uno spazio sicuro in cui potersi connettere ed esprimere. Tuttavia, un utilizzo sano e corretto dei social passa anche dalla conoscenza del mezzo ed è per questo che Meta ha deciso di incrementare gli sforzi nell’educazione alla sicurezza online dei più giovani, così come dei genitori che li accompagnano nella vita di tutti i giorni.