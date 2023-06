Rosbank esplora le criptovalute per i pagamenti transfrontalieri: questo avrà un impatto su BNB, Avalanche e Caged Beasts?

Secondo quanto riferito, Rosbank, una delle più grandi banche russe, sta abbracciando il mondo delle criptovalute per facilitare i pagamenti transfrontalieri. Nonostante le sanzioni del tesoro statunitense, Rosbank ha già condotto transazioni pilota utilizzando risorse digitali che coinvolgono sia clienti aziendali che privati. Sebbene la specifica criptovaluta utilizzata non sia stata divulgata, Rosbank ha collaborato con la società fintech B-Crypto per questo progetto innovativo. Questo sviluppo non solo segna una pietra miliare significativa per Rosbank, ma ha anche il potenziale per avere un impatto su varie criptovalute, tra cui Binance Coin (BNB), Avalanche (AVAX) e la meme coin emergente, Caged Beasts (BEASTS).

Avalanche: una forza dinamica nel mercato delle criptovalute

Mentre Rosbank compie questo passo pionieristico, porta l'attenzione sul più ampio panorama delle criptovalute. Tra le migliori altcoin sul mercato, Avalanche è emersa come una forza estremamente dinamica e vibrante. Il suo token nativo, AVAX, offre un'elevata sicurezza delle transazioni e un notevole ridimensionamento della velocità fino a un trilione al secondo. Questa combinazione unica rende Avalanche una criptovaluta attraente, generando previsioni di prezzo positive. AVAX ha dimostrato resilienza nel tempo, infondendo fiducia e affidabilità negli investitori. Il token funziona come ricompensa e sistema di pagamento per gli utenti, aumentando ulteriormente il suo appeal. Man mano che il mercato si muove, la previsione di Avalanche dipende fortemente dai movimenti del mercato delle criptovalute, suggerendo un potenziale periodo di boom per AVAX nei prossimi anni.

Binance: recenti turbolenze durante la causa legale della SEC

Binance Coin (BNB), il token nativo dell'ecosistema Binance, ha recentemente affrontato sfide significative. La SEC ha citato in giudizio Binance, il suo CEO Changpeng Zhao e BAM Trading, adducendo una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione ed evasione calcolata della legge. La SEC ha anche etichettato diversi token quotati e scambiati su Binance.US come titoli, accusando la piattaforma di sollecitazione illegale di investitori statunitensi. Le conseguenze di questi sviluppi hanno portato a un nuovo minimo di tre mesi per BNB, trainato dall'attività di vendita tra i grandi investitori. Con l'attività di rete in calo, le prospettive future di BNB potrebbero essere influenzate dall'esito della causa legale della SEC e delle relative azioni normative.

Preparati per la prevendita Caged Beasts!

Caged Beasts è un token comunitario rivoluzionario che pone una forte enfasi sulla promozione di una comunità impegnata e unita. Caged Beasts mira a rimodellare il panorama finanziario e il progetto prevede un sistema decentralizzato che si liberi dai confini della finanza tradizionale, consentendo ai membri della comunità di riprendere il controllo delle proprie finanze. Coltivando una comunità dedicata e appassionata, Caged Beasts cerca di affermarsi come forza di trasformazione all'interno dell'ecosistema della finanza decentralizzata.

La prevendita è appena stata avviata e rappresenta un'entusiasmante opportunità per gli investitori di acquistare in anticipo e massimizzare i loro rendimenti. Il progetto ha anche introdotto un innovativo programma di referral, dando agli utenti la possibilità di realizzare entrate passive. Ogni partecipante può creare il proprio codice di riferimento univoco, consentendo loro di ricevere il 20% del deposito effettuato da altri utilizzando il proprio codice. Allo stesso tempo, l'investitore che utilizza il codice riceve anche un bonus del 20% in token BEASTS, creando uno schema di riferimento reciprocamente vantaggioso e incentivato.

La decisione di Rosbank di approfondire le criptovalute per i pagamenti transfrontalieri rappresenta uno sviluppo significativo nel mondo finanziario. Questa mossa non solo apre le porte a soluzioni innovative, ma ha anche il potenziale per influenzare varie criptovalute, tra cui Binance Coin, Avalanche e progetti emergenti come Caged Beasts. Mentre l'industria delle criptovalute continua ad evolversi, il mercato osserverà da vicino i risultati delle transazioni transfrontaliere abilitate per le criptovalute di Rosbank, nonché il loro potenziale impatto sul più ampio panorama delle criptovalute.

