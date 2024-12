Un Natale speciale per gli anziani delle rsa: in 37 strutture torinesi arrivano i "Nipoti di Babbo Natale"

Da Torino a Orbassano, da Cantalupa a Carignano, passando per Varisella, Susa, Ciriè, Trofarello, Venaria, San Secondo di Pinerolo, Carmagnola e Bricherasio. Solo per citarne alcune. Sono infatti ben 37 le strutture per anziani (le cosiddette rsa) che per il 2024 hanno deciso di regalare un Natale speciale ai loro ospiti. E per farlo, hanno chiesto aiuto a una Onlus. Un'alleanza che ha permesso di portare alla luce l'esistenza dei Nipoti di Babbo Natale.



Si tratta dell'associazione "Un sorriso in più" che, nonostante abbia sede in Lombardia (per la precisione a Guanzate, in provincia di Como), raggiunge con le sue iniziative tutte le regioni d'Italia. E tra queste, non mancano il Piemonte e Torino, con la sua provincia.



Il progetto dei Nipoti di Babbo Natale, in particolare, è giunto alla sua settima edizione. E si propone un obiettivo semplice quanto prezioso: realizzare i desideri dei nonni e delle nonne ospiti in rsa. Un modo per dare loro un po' di gioia in vista delle Feste (quando magari la solitudine si fa sentire in modo particolare), ma anche uno strumento potente per costruire rapporti che possono anche prolungarsi oltre il periodo di fine anno.





A partire dal 15 novembre, i primi desideri sono stati raccolti presso le strutture aderenti e pubblicati sul sito dell'iniziativa. A quel punto, i volontari hanno potuto scorrerli e scegliere quello che ritenevano più nelle loro corde, per dare gioia a una persona anziana. Pur senza averla mai conosciuta prima.