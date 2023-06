Metodi bancari del casinò: scopri le opzioni di pagamento sicure e convenienti

A differenza del passato, quando si era praticamente costretti a scegliere tra le poche tipologie di metodi bancari del casinò disponibili, oggi la situazione è cambiata. Sebbene non sia venuto meno l’utilizzo dei canali classici, si sono fatti strada parecchi altri. I grandi progressi compiuti dalla tecnologia hanno avuto, infatti, un impatto pure sulle soluzioni offerte dagli istituti di credito.

Bonifico bancario

La forma classica, e quella ancora maggiormente apprezzata da una buona fetta di utenti, consiste nel bonifico bancario. Conta su misure di sicurezza eccellenti, capaci di offrire la massima protezione possibile. Con l’avvento della rete bisogna prestare ulteriore attenzione nel non condividere le credenziali d’accesso.

Gli istituti finanziari permettono di scongiurare sul nascere eventuali disagi, mettendo a disposizione il loro vasto sapere in materia. Soprattutto chi ha qualche annetto in più sulle spalle predilige questo strumento, sebbene oggi le alternative non mancano di certo.

Come sapranno benissimo i veri appassionati, il bonifico bancario ha una lacuna, che poco si presta all’epoca attuale. Ci riferiamo ai tempi di attesa, un po’ troppo lunghi. Nella migliore delle ipotesi si parla di 2-3 giorni lavorativi, che possono diventare tranquillamente 5 o 6.

Per farla breve, è escluso depositare soldi sull’account e pretendere di giocare nell’immediato. Ciò toglie almeno un po’ di magia all’esperienza. I necessari controlli da effettuare finiscono per allungare sensibilmente le procedure. Chi non ha intenzione di attardarsi fino a tal punto, dovrebbe valutare le strade parallele.

Carte di credito, debito e prepagate

Del resto, c’è l’imbarazzo della scelta e, qualunque opzione venga, alla fine, selezionata, quasi mai ce ne si pente. Un metodo collaudatissimo sono le carte di credito e di debito. Circuiti del calibro di Visa e MasterCard lavorano in maniera incessante per garantire il miglior rapporto tra velocità di esecuzione ed efficaci meccanismi di difesa.

Gli standard raggiunti sono molto elevati, malgrado sulle tempistiche permangano degli evidenti margini di miglioramento.

Meno diffuse, ma presenti le carte prepagate o eVoucher. A onor del vero, nel recente periodo hanno iniziato a proliferare, data la domanda sostenuta degli internauti. Che desideravano contenere ancor più i rischi.

In questo caso gli eventuali malintenzionati, in grado di bypassare i meccanismi, avrebbero esclusivo accesso alla somma depositata sulla carta. Seppur frustrante, talvolta ciò può, infatti, capitare e sapere di essere, almeno in parte, tutelati aiuta a fare sonni tranquilli. Tra le numerose aziende specializzate in materia si segnalano Neosurf e Paysafecard, in aggiunta a Visa Electron.

Delle rosee prospettive se ne è accorta presto Poste Italiane, la quale distribuisce tuttora Paysafecard. Per richiederla è sufficiente presentarsi in un qualunque ufficio postale. È uno strumento di IBAN mediante cui gestire le finanze sulla falsariga di un conto corrente, pur senza possederne uno.

Le modalità di attivazione sono davvero facili. Persino chi ha poca o nessuna esperienza in merito si troverà a meraviglia. La capillare diffusione in Italia e all’estero conferma il notevole appeal suscitato.

eWallet

Fin qui ci siamo soffermati su metodologie piuttosto tradizionali. Sebbene gli eVoucher stiano esplodendo solo ora, non rappresentano una novità del recente periodo. A cambiare è stata semmai la percezione della potenziale clientela. Il diffondersi di diverse giovani e arrembanti realtà ne è stata la naturale conseguenza. L’impossibilità di spendere oltre una determinata soglia costituisce, però, un limite significativo e poi i tagli possono essere prestabiliti.

Così uno stuolo di giocatori valuta altri metodi bancari in Italia. Nello specifico, pensano ad aprire il portafoglio elettronico o eWallet, con una delle compagnie leader. A tal proposito, l’esempio più conosciuto rimane PayPal. Che ne si usufruisca o meno, almeno una volta nella nostra vita abbiamo sentito parlare di lei. Ha avuto il merito di promuovere l’innovazione in un settore dove ce n’era il bisogno.

Accanto a lei hanno fatto strage di proseliti Neteller e Skrill. L’immediatezza dei depositi e prelievi si sposa benissimo con l’anima dei casinò online, che, infatti, hanno cominciato ben presto ad accettarli. Dei metodi bancari questo è il metodo che meglio si presta al resto della gamma. Esso è associabile a una carta di credito e di debito, senza inserire di continuo i dati della carta e averla fisicamente con sé.

Gli strumenti in questione hanno il pregio di offrire un servizio all’altezza su tutta la linea. Prima di eseguire una transazione occorre, infatti, dare l’esplicito consenso, inserendo le credenziali in possesso esclusivamente del titolare. Inoltre, i fornitori di eWallet prevedono un’app da scaricare sui dispositivi mobile, utile a tenere traccia di ogni singola movimentazione. In poche parole, non sfugge niente agli utenti.

Sulla base dei continui feedback della community, le società leader della filiera si adoperano giorno e notte per soddisfarne le esigenze. Si tengono aggiornate sugli sviluppi del settore e apportano dei continui correttivi, affinché gli hacker vengano fermati sul nascere. Non c’è miglior periodo per avvicinarsi al gioco.