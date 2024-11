Torino per Valencia, dopo la distruzione gli studenti Erasmus raccolgono fondi da mandare in Spagna

"Abbiamo visto le immagini, abbiamo chiamato i nostri amici che abitano in zona, abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa, qualcosa di concreto". Chi parla è Simone Papa, presidente di Erasmus Torino, l'associazione che si occupa di studenti stranieri all'ombra della Mole ormai dal 2001.



La sua associazione è stata la prima a decidere di lanciare una raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate nella penisola iberica. E presto, alla loro idea, hanno aderito anche altre associazioni come GaragErasmus, che si occupa di divulgazione di progetti Erasmus+ e Spunto sviluppo sociale, una Aps con progetti Erasmus+ di scuole superiori.



"Personalmente, ho fatto l'Erasmus in Spagna e ci sono molto legato - prosegue Papa -, ma la comunità spagnola è particolarmente numerosa qui a Torino. Sono almeno tre-quattrocento, tra Università a Politecnico e sono molto uniti tra di loro. Speriamo che presto anche altre associazioni si uniscano a noi".



Si attendono gli ultimi dettagli burocratici, poi la raccolta fondi partirà ufficialmente: "La comunicheremo sui social, Facebook, Instagram. Ma anche attraverso la rete dei locali di eventi di Torino, con cui siamo in contatto. L'obiettivo è di raggiungere almen 25mila euro, ma più facciamo e meglio è. Tutto il ricavato andrà alla Croce Rossa di Valencia e ovviamente pubblicheremo i bonifici effettuati".