Spettrometria contro il doping, per la sicurezza alimentare e per conoscere la storia: 200 esperti a Torino

Da mercoledì 28 a venerdì 30 giugno, nel Centro Congressi Pacific Hotel Fortino (Strada del Fortino 36, Torino) si tiene il “Congresso Nazionale di Spettrometria di Massa 2023". Attesi oltre 200 partecipanti per quello che è considerato l’evento più importante in Italia sulla Spettrometria di Massa, una tecnologia utilizzata nell'indagine molecolare di fenomeni complessi, come le Scienze Forensi e Antidoping (Polizia di Stato, RIS Carabinieri, Vigili del Fuoco, Centro Antidoping Regionale di Orbassano tutti rappresentati), la Sicurezza e Qualità Alimentare (Istituto Zooprofilattico, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, EuChems, Politecnico di Dresda), la Medicina di precisione e scienze omiche (Università di Milano, ETH-Zurigo), i Beni culturali e indagini archeologiche (Museo Egizio e Università di Pisa).

L’evento è organizzato dalla Divisione Spettrometria di Massa della Società Chimica Italiana, in collaborazione con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLVa e la Polizia di Stato, con il patrocinio di: Comune di Torino, Regione Piemonte e IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry.

L'Università di Torino rappresenta un’eccellenza nella ricerca e nel trasferimento tecnologico in ambito di Spettrometria di Massa, la presenza come ente co-organizzatore e l'esistenza di accordi quadro con Carabinieri, Polizia di Stato, IZS e numerose aziende produttrici di tecnologia (Agilent Technologies etc) ne è testimonianza. L'Ateneo, in sinergia con la Società Chimica Italiana, forma le nuove generazioni di ricercatori ed esperti che saranno i protagonisti del futuro per il miglioramento della qualità della vita e nell'acquisizione di Nuova Conoscenza.

Tra gli interventi previsti, Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino, Giuliana Bianco, Presidentessa della Divisione Spettrometria di Massa SCI, Patrizia Rubiolo, Direttrice del DSTF UniTo, Claudio Ghittino, Direttore Generale IZS, Luigi Rinella, Direttore del Servizio Polizia Scientifica e Anna Foglietta, Assessora del Comune di Torino alle Politiche Ambientali.