Sanità, Ruffino (Az): “Bene volontari per il trasporto in Piemonte, ma servono servizi strutturali”

Una nuova iniziativa a sostegno degli anziani piemontesi che incontrano difficoltà nel raggiungere strutture sanitarie prende forma con la nascita del Corpo Logistico Sanitario, una rete di volontariato dedicata a facilitare l’accesso alle cure per gli over 65 che spesso rinunciano alle visite mediche a causa di problemi logistici.

La deputata Daniela Ruffino, segretaria di Azione in Piemonte, accoglie con favore questa novità: “Oltre il 7% degli anziani del Piemonte trova difficoltà nel raggiungere ospedali e case di cura. Questa rete di volontariato, insieme all’impulso della Regione, è un segnale importante, soprattutto per le aree interne e periferiche che sono maggiormente penalizzate”.

Ruffino sottolinea l’importanza di un sistema sanitario efficiente che vada di pari passo con infrastrutture logistiche adeguate, eliminando gli ostacoli per chi vive in territori più isolati. Rivolgendo, inoltre, un plauso agli assessori regionali della Sanità e delle Politiche Sociali, rispettivamente Riboldi e Marrone, per aver promosso questa iniziativa.