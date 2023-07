Disabato (M5S): "Al via iter per una proposta di legge che riconosca la fibromialgia come malattia invalidante"

È approdata oggi in Commissione IV la proposta di legge per promuovere il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e sostenerne la prevenzione, la diagnosi e la cura. La legge, presentata dal Movimento 5 Stelle ad inizio anno, mira ad istituire un Comitato Scientifico Regionale composto da esperti, specialisti e professionisti della sanità in tema di sindrome fibromialgica, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni interessate. Il Comitato Scientifico Regionale predisporrà le linee guida per seguire i pazienti affetti da fibromialgia in un percorso diagnostico e terapeutico multidisciplinare, elaborerà i programmi per la formazione e l’aggiornamento dei medici e per le attività di sensibilizzazione e informazione e supporterà l’Assessorato regionale alla Sanità nella promozione di iniziative di prevenzione. A sostegno del Comitato sarà istituito il Registro regionale della fibromialgia, utile a raccogliere e analizzare i dati clinici dei pazienti per monitorare l’andamento epidemiologico in Piemonte.

La norma mira inoltre a riconoscere e valorizzare le attività delle associazioni di volontariato, a dare vita a progetti di inserimento lavorativo dei pazienti fibromialgici e ad individuare un centro di riferimento regionale per il coordinamento del sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura della patologia.

"Il Movimento 5 Stelle è favorevole alla creazione di un tavolo di lavoro trasversale con le forze politiche sensibili al tema, ben consci dell'esigenza di condividere ed approvare una legge il prima possibile. La fibromialgia è un problema serio che va affrontato con tutti gli strumenti a nostra disposizione", ha dichiarato la capogruppo Sarah Disabato.