Da lunedì novità per gli studenti di Rivoli: nuove partenze sulla linea 17 e 17/

Nuovi orari per il 17 e il 17 sbarrato

Quattro novembre. È questa la data da segnare sul calendario per i passeggeri - in particolare gli studenti - che usano per spostarsi la linea 17, che collega l'ospedale di Rivoli con il centro nascita del Sant'Anna di Torino.

Le modifiche

Da lunedì le linee 17 e 17/ vedranno una riorganizzazione degli orari di partenza dall'ospedale di Rivoli, secondo la seguente programmazione: 06:44 - 06:56 - 07:00 - 07:05 - 07:11 - 07:17 - 07:30. I pullman, dopo la partenza del nosocomio della prima cintura, transitano su corso Francia, passano vicino al Parco Porporati, via Lucio Battisti, prendono poi coeso Allamano, corso Sebastopoli e arrivano poi in via Ventimiglia.