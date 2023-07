Attimi di paura in corso Vercelli, donna precipita dal primo piano

Lunghi attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 luglio, nel quartiere Barriera di Milano. Attorno alle 14.30 una donna di origine maghrebina è precipitata dal primo piano della sua abitazione sita in corso Vercelli all'angolo con via Valprato.

Soccorsa e portata in codice giallo all'ospedale

Dopo aver provato a restare appesa al balcone, alla fine ha mollato la presa, precipitando sul marciapiede. Subito si è temuto per la sua vita. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, con i sanitari del 118 che le hanno prestato le prime cure: la donna è stata poi condotta in ospedale al San Giovanni Bosco in codice giallo.

La Polizia sta effettuando le verifiche del caso